«Вы – герои, без вас победы не будет»: как в госпитале Казани поднимают боевой дух бойцов

Фарид Мухаметшин и Айдар Салимгараев навестили пациентов военного госпиталя в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Без вас не будет победы, мы уверены, что она придет»

Российские офицеры и солдаты — настоящие герои, которые во время проведения специальной операции исполняют свой долг отважно и с честью. Подбодрить защитников Родины, которые проходят лечение в казанском госпитале, решили артисты Татарстана – они приехали в гости с творческой программой. Навестили пациентов и Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Также госпиталю передали гуманитарную и спонсорскую помощь.

В актовом зале военного госпиталя Министерства обороны России собрались пациенты и медицинский персонал. Концерт в поддержку военнослужащих, которые находятся на лечении и реабилитации в военном госпитале, был организован Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

«Я узнавал, здесь кто-то проходит лечение по полтора-два месяца после полученных ранений. Без вас не будет победы, мы уверены, что она придет, она будет обязательно. Вы своей доблестью, своим героизмом показали пример», – обратился к бойцам Фарид Мухаметшин.

В актовом зале военного госпиталя Министерства обороны России собрались пациенты и медицинский персонал Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Государственного Совета РТ напомнил, что недавно Татарстан поднял выплаты за подписание контракта до 2 миллионов рублей.

«Я хотел бы обратиться к врачам. Коллеги, проявите самый высокий профессионализм, душевность», – сказал он.

Фарид Мухаметшин обратил внимание на то, что Татарстан первым в стране ввел должность вице-премьера, курирующего помощь республики прифронтовым регионам. Татарстан помогает восстанавливать и регулярно передает гуманитарную помощь жителям двух городов – Лисичанска и Рубежного.

«Когда люди узнают, что везут гуманитарку из Татарстана, сразу выстраиваются в очередь, потому что самый вкусный чак-чак – у нас», – с улыбкой добавил Председатель Государственного Совета РТ.

«Нет людей, кого это так или иначе не коснулось бы»

Каждый из присутствующих в зале вносит свой вклад в защиту страны, обеспечивая безопасность нашей Родины. Поэтому поддержка их чрезвычайно важна. Подключаются к помощи бойцам многочисленные волонтеры, бизнесмены, крупные предприятия. Айдар Салимгараев рассказал, что журналистское сообщество также не остается в стороне. Кроме этого, журналисты также работают на передовой.

Айдар Салимгараев поблагодарил руководство военного госпиталя Минобороны России за возможность навестить военнослужащих Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наверное, уже нет людей, кого это так или иначе не коснулось бы. Мы с коллегами подумали, как могли бы поучаствовать, – нас попросили купить конверты. Оказывается, их бывает нужно много, чтобы отправлять документы или писать родным. Я не ожидал, а оказывается, это большая проблема. Желаем вам выздоровления, чтобы вы вернулись в строй. Огромное спасибо персоналу, вы уделяете много времени и заботы. Наверное, добрее людей, чем врачи, на свете нет», – сказал руководитель агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Также он поблагодарил руководство военного госпиталя Минобороны России за возможность навестить военнослужащих.

После этого Фарид Мухаметшин наградил врачей госпиталя, отличившихся в работе.

Фарид Мухаметшин наградил врачей госпиталя, отличившихся в работе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня мы, жители России, как никогда должны сплотиться, быть единым целым. Россия сегодня восстанавливает справедливость, возвращая домой свои потерянные исторические территории, объединяя народы. Поле битвы, на которую нас позвала судьба и история, – это поле битвы за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения, за наших детей, внуков и правнуков», – сказали организаторы концерта.

Гости передали бойцам, которые проходят лечение в госпитале, коробки с 5 тысячами почтовых конвертов от медиасообщества РТ. Кроме этого, представители бизнес-сообщества Татарстана вручили госпиталю медицинские принадлежности и сладости.

На мероприятии выступили театр танца «Сайдаш» с русским народным танцем, Марина Карпова с песней «Матушка земля», Ильшат Валиев с песней «Хаман яратам» и многие другие артисты.

На мероприятии выступил театр танца «Сайдаш» с русским народным танцем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведущий праздника подчеркнул, что в нашей стране складывается солидарное общество, основанное на таких ценностях, как единство, взаимопомощь, патриотизм.

«Наше общество сплотилось, чтобы отстоять национальные ценности и свою идентичность. Примером роста солидарности является реакция на события в Белгородской и Курской областях. Многие российские регионы размещают у себя беженцев из мест, подвергшихся террористическим атакам, собирают гуманитарную помощь», - сказал он.

Оказывается всяческая помощь властей и гражданского общества по сбору и отправке гуманитарных грузов бойцам специальной военной операции и поддержке их семей.

На мероприятии поблагодарили защитников Родины за защиту суверенитета своей страны и ее будущего.

Марина Карпова исполнила песню «Матушка земля» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Отдохну, и снова в строй – верю, мы победим»

Бойцы подтвердили: медперсонал подходит к их лечению со всей душой и заботой. Боец с позывным Казак рассказал, что кормят здесь вкусно и порции большие. «Даже остается, не доедаем», – улыбнулся он.

«Мне 23 года, родом я из Алексеевского района, меня мобилизовали весной. Я был на Донецком направлении. Там пошли в штурм, я получил ранение. Это было еще в феврале, прилетел дрон-камикадзе. Ранило в живот, на ноге оторвало нерв. Здесь я прохожу физиолечение, скоро проведут операцию», – рассказал боец.

Казак отметил, что скоро отправится в санаторий. Врачи дают ему хорошие прогнозы, и скоро он сможет вернуться в строй.

Частичная мобилизация стала отправной точкой, которая сплотила народ и дала понять, что так, как было раньше, уже не будет никогда. Мужчины, как и в годы Великой Отечественной войны, встали на защиту своей Родины.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мобилизованный с позывным Леший родом из Нижнекамска. Он поделился, что сам хотел отправиться на фронт добровольцем, но повестка пришла немного раньше, чем он сам пришел в военкомат. Молодой человек воевал в Макеевке, Авдеевке, участвовал в боях и в других населенных пунктах в зоне СВО.

«1 апреля получил ранение, прилетел дрон. В этом госпитале я четыре недели, мне все нравится: медсестры вежливые, кормят хорошо. Завтра меня выпишут, поеду в санаторий на реабилитацию. Отдохну – и снова в строй. Я верю: мы победим», – рассказал боец.

Военнослужащий с позывным Субарь родом из Красноярска, ушел на СВО добровольцем летом 2022 года.

«Был на Авдеевском направлении, на Запорожском. Сначала служил в артиллерии, потом попал в штурмовики – там я с февраля. Ранение нетяжелое, сломано плечо. 25 августа я получил ранение, 2 сентября уже был тут. После лечения мне дадут отдохнуть 30 дней, и снова домой, то есть на фронт, оговорился. Там уже себя как дома чувствую», – рассмеялся боец.

Пациенты рассказали, что артисты приезжают к ним часто – радуют их песнями и танцами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пациенты рассказали, что артисты приезжают к ним часто – радуют их песнями и танцами. Помогают и волонтеры – передают все необходимое тем, кто только поступил на лечение. Бойцы говорят, что хорошее отношение помогает быстро идти на поправку и поднимает боевой дух.

Эти патриоты – живое доказательство того, что попытки врага вести информационную войну терпят крах. Они не только не повелись на эти уловки, но и сами отправились бить врага. Эти сильные мужчины знают, за что идут в бой, ведь своими глазами видели зверства нацистов.

Чем агрессивнее действует враг, тем сильнее единство и сплоченность народа нашей страны. Люди идут на фронт, чтобы защищать свои традиционные духовные ценности, отстоять право жить по законам совести, которые завещали нам отцы и деды.