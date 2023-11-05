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Входы и терминалы аэропорта Гамбурга вновь открыты после инцидента с вооруженным мужчиной
Подъезды и терминалы аэропорта Гамбурга открыты после закрытия на почти сутки из-за захвата заложницы, но рейсы пока не возобновлены. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее воздушная гавань в Гамбурге была вынуждена приостановить свою деятельность из-за инцидента с вооруженным мужчиной.
Как сообщает издание Bild, накануне вечером вооруженный мужчина проехал на своей машине через шлагбаум на перрон и взял в заложники свою 4-летнюю дочь. Он подъехал прямо к самолетам на перроне и остановился рядом с пассажирским самолетом Turkish Airlines, 35-летний мужчина заявил, что хочет улететь с ребенком в Турцию.
Отмечается, что в немецкую полицию позвонила женщина и предупредила, что муж выкрал их общего ребенка и увез в неизвестном направлении.
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