Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за вооруженного мужчины

Аэропорт Гамбурга подтвердил прекращение воздушного движения в связи с «мерами», проводимыми федеральной полицией. Информация об этом появилась на сайте аэропорта.

Как сообщает издание Bild, накануне вечером вооруженный мужчина проехал на своей машине через шлагбаум на перрон и взял в заложники свою 4-летнюю дочь. Он подъехал прямо к самолетам на перроне и остановился рядом с пассажирским самолетом Turkish Airlines, 35-летний мужчина заявил, что хочет улететь с ребенком в Турцию.

Отмечается, что в немецкую полицию позвонила женщина и предупредила, что муж выкрал их общего ребенка и увез в неизвестном направлении.

Полиция всю ночь вела переговоры с отцом и в 6.40 утра сообщила: «Ситуация по-прежнему статична», то есть не изменилась. В настоящее время аэропорт закрыт. В салоне автомобиля остается четырехлетняя дочь, которую турок хочет выкрасть и увезти на свою родину.