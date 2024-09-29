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ВВС Израиля нанесли удары по йеменской провинции Ходейда
Израильская авиация нанесла удар по ряду объектов в йеменской провинции Ходейда, которую контролируют мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах».
Саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что целью атак стали в том числе нефтяные резервуары в порту Рас-Иса. Он служит главным терминалом для экспорта нефти через близлежащий порт Салиф, замечает РБК.
Кроме того, были атакованы порт Ходейды, столицы провинции, и две местных электростанции (об ударах по ним рассказал связанный с хуситами телеканал Al Masirah).
Армия обороны Израиля позднее подтвердила атаку на территорию Йемена. «<...> десятки самолетов ВВС <...>, включая истребители, самолеты-заправщики и разведывательные самолеты, нанесли удары по военным объектам, принадлежащим террористическому режиму хуситов в районах Рас-Иса и Ходейда в Йемене», — было сказано в официальном заявлении.
Среди целей операции в АОИ упомянули электростанции и морские порты, которые использовались «для переброски иранского оружия в регион, военных поставок и поставок нефти». Бомбардировка стала ответом на обстрелы территории Израиля со стороны хуситов баллистическими ракетами 15, 27 и 28 сентября.
При этом эмиратский телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники заявил, что атака на Йемен является в том числе напоминанием Ирану — Израиль способен наносить удары в глубине территории исламской республики.
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