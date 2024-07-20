Израиль нанес удар по Йемену после атаки хуситов на Тель-Авив

Израильская авиация нанесла удар по нефтяным объектам, расположенным в порту йеменского города Ходейда. Об этом сообщает местный телеканал Al Masirah, близкий к контролирующим север Йемена мятежникам-хуситам из движения «Ансар Аллах».

По информации йеменского Министерства здравоохранения, в результате атаки есть погибшие и раненые, несколько человек получили тяжелые ожоги. Источник РИА Новости в местных органах власти сообщил, что погибли два человека и еще три ранены.

Представитель хуситов Мухаммед Абдессалям заявил в социальной сети X (прежде Twitter), что Израиль в Ходейде атаковал нефтехранилища и электростанцию.

Саудовский телеканал Al Hadath рассказал, что для нанесения удара были задействованы 12 израильских боевых самолетов, в том числе малозаметные истребители пятого поколения F-35.

Армия обороны Израиля подтвердила атаку на Ходейду. Удар стал ответом на сотни нападений на Израиль, произведенных хуситами за последние месяцы, подчеркнули в пресс-службе АОИ.

Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву с помощью беспилотника в ночь на 19 июля. Дрон-камикадзе попал в дом, находящийся неподалеку от посольства США. Из-за взрыва погиб 50-летний мужчина, еще семь человек получили ранения.

Всего хуситы запустили по Израилю четыре БПЛА и ракету, лишь один дрон не был перехвачен. Контролирующие север Йемена и столицу страны Сану радикальные повстанцы анонсировали продолжение атак. Они требуют прекращения войны в секторе Газа, которую Израиль начал из-за нападения радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября прошлого года.