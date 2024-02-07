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ВВП России за год вырос на 3,6%
По итогам прошлого года валовой внутренний продукт России, согласно первой оценке Росстата, вырос на 3,6%. Об этом сообщает ТАСС.
«Объем ВВП в текущих ценах составил 171,041 трлн рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 год по отношению к ценам 2022 года вырос на 6,3%», – сказано в материалах статистической службы.
Годом ранее было зафиксировано снижение показателя на 1,2%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что первая оценка Росстата практически совпала с оценкой министерства.
«В основе уверенной восстановительной динамики были внутренние ресурсы – потребительский и инвестиционный спрос», – пояснил Решетников.
Ранее ведомство опубликовало обзор о текущей ситуации, в котором было указано, что рост экономики России в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие.
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