ВВП России за год вырос на 3,6%

По итогам прошлого года валовой внутренний продукт России, согласно первой оценке Росстата, вырос на 3,6%. Об этом сообщает ТАСС.

«Объем ВВП в текущих ценах составил 171,041 трлн рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2023 год по отношению к ценам 2022 года вырос на 6,3%», – сказано в материалах статистической службы.

Годом ранее было зафиксировано снижение показателя на 1,2%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что первая оценка Росстата практически совпала с оценкой министерства.

«В основе уверенной восстановительной динамики были внутренние ресурсы – потребительский и инвестиционный спрос», – пояснил Решетников.

Ранее ведомство опубликовало обзор о текущей ситуации, в котором было указано, что рост экономики России в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие.