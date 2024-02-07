Рост экономики России в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие

Рост российской экономики в 2023 году стал самым высоким за последнее десятилетие – исключением стал только восстановительный рост после коронавируса в 2021-м. Об этом сказано в обзоре о текущей ситуации, опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ.

«При этом «закрыли» год в плюсе практически все отрасли», – сказано в обзоре.

Отмечается, что основной положительный вклад дал прирост выпуска обрабатывающей промышленности – 7,5% год к году. «Что также выше большинства ожиданий», – отметили в ведомстве.

Промпроизводство по итогам 2023-го выросло на 3,5%, а к уровню 2021-го – на 4,2%. Динамика производства добывающей промышленности по итогам 2023-го составила -1,3%, а к уровню 2-летней давности – +0,2%. Ключевым фактором стало добровольное сокращение нефтедобычи в течение всего прошлого года.

На встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности страны, которая прошла в начале августа 2023 года, Президент Владимир Путин заявил, что российская обрабатывающая отрасль показала рост в 6,2% в годовом выражении.