ВВП России по итогам 2023 года вырос на 3,6%

Несмотря на постоянно увеличивающееся внешнее давление на Россию, валовый внутренний продукт страны по итогам 2023 года вырос на 3,6%. Об этом заявил Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Видео опубликовано в телеграм-канале Кабмина.

«По оценкам ряда экспертов, ограничения, введенные против нас, превышают все вместе взятые санкции против других стран мира <...> Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации: по итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6%, что, кстати, более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», – сказал глава Кабмина.

Он заметил, что такое соотношение стало одним из следствий санкций, которые неизбежно бьют по экономике самих инициаторов рестрикций. Мишустин также отметил, что российская сторона с пониманием относится к решению западных компаний покинуть наш рынок и сейчас переориентировалась на взаимодействие с представителями дружественных государств.

«Сейчас их места занимают организации из дружественно настроенных государств, ну и конечно, наиболее активно работающие отечественные компании. Эта тенденция проявлялась и раньше, но в прошлом году была особенно заметна», – отметил Премьер.

Согласно оценке Всемирного банка, Россия входит в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Президент РФ Владимир Путин поставил более амбициозную задачу — войти в топ-4.