Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ВВП России по итогам 2023 года вырос на 3,6%
Несмотря на постоянно увеличивающееся внешнее давление на Россию, валовый внутренний продукт страны по итогам 2023 года вырос на 3,6%. Об этом заявил Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. Видео опубликовано в телеграм-канале Кабмина.
«По оценкам ряда экспертов, ограничения, введенные против нас, превышают все вместе взятые санкции против других стран мира <...> Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации: по итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6%, что, кстати, более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», – сказал глава Кабмина.
Он заметил, что такое соотношение стало одним из следствий санкций, которые неизбежно бьют по экономике самих инициаторов рестрикций. Мишустин также отметил, что российская сторона с пониманием относится к решению западных компаний покинуть наш рынок и сейчас переориентировалась на взаимодействие с представителями дружественных государств.
«Сейчас их места занимают организации из дружественно настроенных государств, ну и конечно, наиболее активно работающие отечественные компании. Эта тенденция проявлялась и раньше, но в прошлом году была особенно заметна», – отметил Премьер.
Согласно оценке Всемирного банка, Россия входит в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Президент РФ Владимир Путин поставил более амбициозную задачу — войти в топ-4.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»