«Введение в бриксологию»: в Казани презентовали книгу «БРИКС: Российский взгляд»

Фото: Жамиль Салимгареев/ «Татар-информ»

В Присутственных местах Казанского Кремля прессе презентовали книгу «БРИКС: Российский взгляд» с подзаголовком «Пролегомены в научное исследование феномена БРИКС». О планах показать книгу на финальном заседании круглого стола стало известно 11 сентября.

«Это наш российский взгляд [на БРИКС]. Мы предлагаем его нашим зарубежным партнерам, и, естественно, у них могут быть свои дополнения, свое видение этих вопросов», — рассказал один из авторов книги, первый проректор Казанского инновационного университета им. В. Тимирясова Игорь Бикеев.

Труд представляет собой теоретическое введение в «феномен» межгосударственного объединения БРИКС, которое начиналось как «решение экономических интересов» стран-участниц. В минувшую среду новую науку о межгосударственном союзе авторы назвали «бриксологией».

«Иногда нужно выходить за пределы национальных, государственных квартир, создавать сообщества, которые объединяют весь мир. Поэтому мы приветствуем тех исследователей, которые готовы к содружеству и совместному творчеству», — поделился с корреспондентом «Татар-информа» Бикеев.

Авторы — 18 научных сотрудников из НИУ ВШЭ и КИУ, в том числе Иосиф Дискин, Олег Агапов и Игорь Бикеев. Перевода на другие языки, кроме русского, пока нет.

Официальная презентации книги пройдет вечером в завершение Международного круглого стола «Общественность стран БРИКС за суверенное развитие».