В Казани стартовал круглый стол «Общественность БРИКС за суверенное развитие»

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В Общественной палате РТ прошла первая встреча в рамках международного круглого стола «Общественность БРИКС за суверенное развитие». Участники мероприятия обсудили вопросы, которые будут подробно рассмотрены в ходе грядущих заседаний, и желаемые результаты встречи.

«БРИКС — это новый формат международных отношений. Он подразумевает сотрудничество во многих сферах. <...> Требуется активное гражданское участие в развитии БРИКС, [в том числе со стороны] некоммерческого сектора, ученых», — заявила председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева.

Итогом круглого стола станет подписание резолюции с ключевыми тезисами, адресованными общественности стран БРИКС и СМИ.

«В рамках резолюции мы планируем, что будет обращение к главам государств БРИКС, в котором есть четыре конкретных предложений, связанных, в частности, с институционализацией академического сообщества. Наше самое слабое звено — сама теория многополярного мира, которую нужно прорабатывать. Многие говорят о единстве, но всегда возникает вопрос, как оно устроено», — заметил советник ректора КИУ по стратегическим инициативам Олег Агапов.

Еще три предложения намечают дорожную карту для снятия блоков межцивилизационного развития внутри БРИКС и затрагивают тему борьбы многополярного и однополярного мира, добавил Агапов.

Кроме того, будет представлен труд «Пролегомены феномена БРИКС» — введение в теоретический аспект межгосударственного объединения. Коллектив авторов состоит из 18 научных сотрудников Высшей школы экономики, Московского государственного университета, Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова и других. Книгу презентует первый проректор КИУ Игорь Бикеев.

«Казань является интеллектуальным центром научно-методического обеспечения и развития БРИКС. Мы выступили с инициативой написания книги, которая будет посвящена бриксологии», — пояснил Бикеев.

Одним из участников собрания стал директор Центра политических исследований и медиаисследований «Аль-Хевар» Тахир Ахмед. Свою работу он посвятил укреплению взаимоотношений между общественностью и СМИ Египта и России. Такое взаимодействие позволит выйти на уровень межгосударственного сотрудничества, уверен Тахир Ахмед. В центре также проводятся мини-исследования по темам БРИКС и российско-египетских отношений. Одним из результатов этих исследований должно стать изменение облика РФ в глазах западной общественности.

Изначально БРИКС был сформирован для решения экономических интересов, однако сейчас это объединение формирует новый миропорядок, уверен член Общественной палаты Московской области, профессор ВШЭ и КИУ Иосиф Дискин.

«Логика проста — БРИКС сегодня становится лидером становления нового миропорядка. Это очень сложный миропорядок, основанный на том, что каждая страна-участница стремится реализовывать свое суверенное развитие. Мы все помним великий завет Хо Ши Мина — нет ничего важнее свободы и независимости», — заключил Дискин.