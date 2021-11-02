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Ру Тат
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Здоровье
2 ноября 2021  00:09

Вуйнович рекомендовала людям с низким иммунитетом ревакцинироваться через полгода

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Людям с низким иммунным ответом стоит ревакцинироваться против коронавируса Covid-19 раз в полгода. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев», — пояснила представитель международной организации.

Как отмечает РИА Новости, до этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что сейчас готовится запрос в ВОЗ, насколько часто надо ревакцинироваться от SARS-CoV-2. Ранее возглавляемое ею ведомство рекомендовало прививаться вновь опять-таки через полгода.

Накануне Президент РФ Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом, сложившуюся сейчас в России. Он вновь призвал сограждан прививаться против Covid-19, отозвавшись о вакцинации как о лучшем способе защиты.

#всемирная организация здравоохранения #Коронавирус #вакцинация
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