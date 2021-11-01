Путин заявил, что в ближайшее время разработают лекарства от коронавируса

Только вакцинация от коронавируса на сегодняшний день может спасти людей от тяжелого течения заболевания и смертельных исходов. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

«Сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты, сегодня с коллегами говорил об этом. Но все равно самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что разговаривал с коллегами из некоторых стран, где 60% населения было вакцинировано, но потом произошел скачок заболеваемости.

«Я лично спрашивал — что случилось? Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Нужно следить за этим», — рассказал Путин.