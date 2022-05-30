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Спорт
30 мая 2022  10:52
Дамир Садриев

Вылетевшая в ФНЛ «Уфа» из-за финансовых проблем осталась без главного тренера

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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов покинул клуб вместе со своим тренерским штабом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, специалисты приняли решение покинуть клуб из столицы Башкортостана, поскольку у уфимцев возникли большие финансовые трудности. Стороны расторгли договор по взаимному согласию.

«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, с сегодняшнего дня я свободный агент и готов рассматривать новые предложения», — подтвердил свой уход из «Уфы» Алексей Стукалов.

Напомним, что по итогам минувшего сезона башкирский клуб вылетел в ФНЛ, уступив в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (2:2, 1:2). 

Ранее сообщалось о том, что после вылета в Футбольную национальную лигу «Уфа» может потерять статус профессионального клуба.

#футбол #ФК Уфа #ФНЛ
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