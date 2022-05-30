Вылетевшая в ФНЛ «Уфа» из-за финансовых проблем осталась без главного тренера
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов покинул клуб вместе со своим тренерским штабом. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, специалисты приняли решение покинуть клуб из столицы Башкортостана, поскольку у уфимцев возникли большие финансовые трудности. Стороны расторгли договор по взаимному согласию.
«Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, с сегодняшнего дня я свободный агент и готов рассматривать новые предложения», — подтвердил свой уход из «Уфы» Алексей Стукалов.
Напомним, что по итогам минувшего сезона башкирский клуб вылетел в ФНЛ, уступив в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (2:2, 1:2).
Ранее сообщалось о том, что после вылета в Футбольную национальную лигу «Уфа» может потерять статус профессионального клуба.