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Спорт
29 мая 2022  11:47
Дамир Садриев

Вылетевшая в ФНЛ «Уфа» может прекратить свое существование

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Футбольный клуб «Уфа» после вылета в Футбольную национальную лигу может потерять статус профессионального. Причина – финансовые трудности. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, от башкирского коллектива уходит спонсор-букмекер. Теперь сотрудникам клуба предстоит согласиться на двукратное понижение зарплаты. В противном случае «Уфа», вероятнее всего, потеряет профессиональный статус.

«Из клуба уходит букмекерская компания, соответственно, название стадиона, носившее имя этого спонсора, станет прежним – «Нефтяник». Для «Уфы» контракт с букмекерами был важным, позволял рассчитывать на финансовую стабильность», – сказал один из собеседников «Матч ТВ». 

Стоит отметить, что ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявлял, что в случае вылета команды из РПЛ будет стоять вопрос существования футбольного клуба.

Напомним, накануне «Уфа», выбившая «Рубин» в ФНЛ, проиграла в стыковых матчах «Оренбургу» и в след за казанским клубом покинула высший футбольный дивизион страны.

#футбол #РПЛ #ФНЛ #ФК Уфа
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