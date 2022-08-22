Вучич напомнил, что Сербию ждет зима без российской нефти

С 1 ноября Сербия из-за санкций Европейского Союза больше не сможет получать нефть из России. Об этом гражданам страны напомнил сербский лидер Александр Вучич, пишет издание Kurir.

«Вот так затрагивается вопрос ЛГБТ-прайда, а про электричество, нефть и как мы переживем зиму речи не идет, так как российского сырья для нас не будет с 1 ноября, потому что мы под санкциями (ограничениями на поставки — прим. Т-и), разговоров нет», — сказал Вучич.

Ранее политик рассказывал, что российская нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии, отмечает РИА Новости. Соответственно, после вступления в силу эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз морским путем этот путь окажется перекрыт.

При этом, по оценке Вучича, стране не хватает мазута, а зимой его расход на ТЭС в Обреноваце окажется в семь раз больше, чем летом, замечает РБК. В конце июля Президент Сербии даже заявил, что в стране фактически вводится чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса.

Страны Запада стали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.