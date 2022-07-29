Вучич заявил, что Сербия фактически вводит чрезвычайное положение из-за энергокризиса

В следующие восемь месяцев в Сербии будет действовать необъявленное чрезвычайное положение, ситуация в стране самая тяжелая за 10 лет. Об этом сербский Президент Александар Вучич рассказал в интервью в эфире канала Pink.

«До конца марта у нас в стране, хотя мы его формально и не вводим, чрезвычайное положение, — сказал глава государства. — Эти восемь месяцев будут самыми тяжелыми за последние 10 лет».

По словам Вучича, из-за жары прекратилась вырабатывать электроэнергия в области гидроресурсов. Стоимость энергоносителей растет и стране все труднее справляться. При этом дешевый российский газ покрывает только 62% потребностей республики, передает ТАСС.

Ранее Вучич сообщал, что во время телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным договорился по основным вопросам газового контракта. Соглашение будет подписано на три года, стоимость 1 тыс. кубометров газа составит от 360 до 410 долларов. Сербский лидер отметил, что цена за 2,2 млрд кубометров газа является лучшей в Европе, однако остается вопрос цены за дополнительные объемы — 800 млн кубометров.