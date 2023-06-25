Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вучич заявил, что Сербия никогда бы не поддержала переворот в России
Власти Сербии никогда не поддержали бы попытку путча ни в России, ни в любой другой стране. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.
«Как Президент я не могу себе позволить такую роскошь (мгновенно, без раздумий, реагировать на события — прим. Т-и)… Республика Сербия как серьезная страна никогда не поддержит путч, переворот военными средствами. Это вещи, которые нельзя одобрять», — подчеркнул политик.
«Мы не поддержали [перевороты] в Турции, России, не поддержали бы ни в Америке, ни в какой другой стране», — заверил Вучич, добавив, что власть сменяется на выборах, а не иными путями.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл судьбу частной военной компании «Вагнер» после возвращения в полевые лагеря.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»