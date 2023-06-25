Вучич заявил, что Сербия никогда бы не поддержала переворот в России

Власти Сербии никогда не поддержали бы попытку путча ни в России, ни в любой другой стране. Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.

«Как Президент я не могу себе позволить такую роскошь (мгновенно, без раздумий, реагировать на события — прим. Т-и)… Республика Сербия как серьезная страна никогда не поддержит путч, переворот военными средствами. Это вещи, которые нельзя одобрять», — подчеркнул политик.

«Мы не поддержали [перевороты] в Турции, России, не поддержали бы ни в Америке, ни в какой другой стране», — заверил Вучич, добавив, что власть сменяется на выборах, а не иными путями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл судьбу частной военной компании «Вагнер» после возвращения в полевые лагеря.