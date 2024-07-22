Вучич: Запад очень быстро готовится к прямому конфликту с Россией

Западные страны ведут активную подготовку к прямому военному столкновению с Россией. Об этом в эфире телеканала Pink рассказал Президент Сербии Александр Вучич.

Он отметил, что Западу хотелось бы вести военные действия, используя третью сторону и ограничивая своё участие денежными вложениями. Его не беспокоит, какую цену придется за это заплатить Украине и сколько людей потерять.

Сейчас эти страны не готовы к тому, чтобы напрямую участвовать в подобном конфликте. «Сейчас они не готовы, но я думаю, что будут готовы, — подчеркнул сербский лидер. — Они уже готовятся к конфликту с РФ и готовятся значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах. Мы это знаем и по военным приготовлениям, знаем как они ведутся».

По словам Вучича, Запад заинтересован в российских ресурсах — нефти, золоте, газе и других. По мнению политиков из скандинавских стран, «Россия не заслужила обладать такой территорией, ведь это является достоянием всего мира».