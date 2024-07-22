Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вучич объяснил, почему не разговаривает с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не общается с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в эфире канала Pink.
По словам Вучича, Путин понимает, с каким давлением пришлось столкнуться Сербии, внимательно наблюдает за обстановкой. А разговор он не инициирует, чтобы еще больше не обострять ситуацию и не ставить лидера страны под угрозу.
«Если бы завтра я захотел переговорить, президент Путин провел бы со мной разговор. Так бы произошло и в обратную сторону», — заверил Президент Сербии.
В заключение он подчеркнул, что Белград не станет принимать антироссийские санкции до тех пор, пока сможет проводить самостоятельную политику.
Напомним, что в начале июля Россию посетил Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. После этого он столкнулся с жесткой критикой со стороны западных стран. Как рассказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз рассматривает вариант с отстранением Будапешта от председательства в ЕС из-за отношений с Россией.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»