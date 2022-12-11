Вучич: Слова Меркель о минских соглашениях кардинально меняют ситуацию

Заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по минским соглашениям меняет отношение к тому, что происходило на Украине с 2014 года. Такое мнение высказал Президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации, передает ТАСС.

«Мы все присутствовали при исторически важном заявлении [экс-канцлера ФРГ] Ангелы Меркель, я удивлен, — заявил Вучич. — Для меня эта идея практически невероятна, но она подтверждена тем, что сказал [бывший президент Украины] Петр Порошенко, что они никогда не собирались исполнять минские соглашения, это представляет ситуацию в абсолютно новом свете».

По словам сербского лидера, «это не меняет того, кто на кого напал, но меняет отношение к тому, что происходило с 2014 года» и серьезно влияет на позицию республики по Косову.

«Это вам говорит о позиции Сербии и их [Запада] злых намерениях. Это заявление Меркель кардинально меняет ситуацию, во всех смыслах, прежде всего в политическом, и для меня это ясный сигнал, кому нельзя верить», — подчеркнул Вучич.

Он задался вопросом, сколько такая «маленькая» страна, как Сербия, сможет выстоять, если западные страны «посмели так играть с кем-то, кто намного мощнее», «обманывать и лгать Российской Федерации, чтобы использовать время, вооружиться и готовить большое поражение для России».

Ранее Президент России Владимир Путин назвал разочаровывающими слова Меркель о том, что минские соглашения были «попыткой дать Украине время на усиление» военного потенциала.