Вучич: Россия будет поставлять Сербии газ по цене в три раза меньше рыночной

В ходе разговора с Президентом России Владимиром Путиным достигнута договоренность, что цены на газ для Сербии будут примерно в три раза ниже рыночных. Об этом со ссылкой на сербского лидера Александра Вучича сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что главы государств договорились о бесперебойных поставках топлива в Сербию. Вучич уточнил, что в дальнейшем пройдут переговоры о дополнительных поставках — это 800 млн куб. метров в год, необходимых с учетом развития Сербии.

«А о 2,2 млрд куб. метров газа с Президентом Путиным достигнута договоренность, что это будет наиболее благоприятная цена на территории Европы», — уточнил Вучич во время брифинга, состоявшегося после телефонного разговора. По его словам, более дешево, возможно, российский газ получают лишь Белоруссия и Армения, которые находятся в СНГ и союзном государстве с Россией.

«Так что если на бирже TTF цена газа около 960 долларов за тысячу кубометров летом, а зимой, боюсь, что газ вырастет до 3,5 тысячи, а может, и до 4 тысяч за тысячу кубометров, то при нынешней цене будем получать около 340–350 долларов за тысячу кубометров», — резюмировал Вучич.

В заключение он отметил, что договор с Россией будет заключен на три года.