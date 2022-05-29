Путин и Вучич договорились о бесперебойных поставках газа в Сербию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем. Стороны обсудили ряд международных тем, а также условились о продолжении бесперебойных поставок российского газа в Сербию, сообщает пресс-служба Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем — ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово», — говорится в сообщении.

Также лидеры стран выразили настрой на укрепление сотрудничества России и Сербии, основываясь на тесной связи их народов.