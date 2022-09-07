Вучич пообещал Европе «и холодную, и полярную» зиму без российского газа

Без российского газа Европу ожидает холодная, а затем и полярная зима. Об этом на пресс-конференции с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил сербский лидер Александр Вучич.

Он поделился, что смотрел выступление Президента России Владимира Путина на ВЭФ в прямом эфире. «Никто не хочет искать решения, все ожидают поражения противника, а не компромисса. Если вы действительно думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, то нам остается только хорошо готовиться и к холодной, и к полярной зиме», — цитирует Вучича ТАСС.

Он усомнился, что Евросоюзу действительно удастся ввести потолок цен на российский газ.

Ранее Президент России Владимир Путин отметил, что отказ от российского газа не поможет Европе в решении экологических проблем. Наоборот, она возвращается к тому, что ранее поспешно предавала анафеме, к примеру к углю.