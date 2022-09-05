Путин: Отказ от российского газа не поможет Европе решить проблемы с экологией

Отказ от российского газа не лучшее решение Европы в борьбе с экологическими проблемами. Обрезав поставки, она сама возвратилась к тому, что долгое время предавала анафеме, заявил на экологическом форуме на Камчатке Президент РФ Владимир Путин.

Все эти государства выступают за то, чтобы снизить объем выбросов в атмосферу, однако к этому нужно готовиться заранее, обеспечить необходимую инфраструктуру. «А если забежать вперед, получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», — подчеркнул Путин.

Сложившаяся ситуация, считает он, в очередной раз подтверждает важность международного сотрудничества. Локальные решения не смогут дать ответ на глобальные вопросы, поэтому «международное сотрудничество в сфере экологии, без всяких сомнений, будет продолжено». «Так же как, например, сотрудничество по некоторым направлениям в космосе, по сокращению вооружений — как ни странно, все это, между прочим, между собой достаточно плотно „упаковано“. Это неизбежно», — заметил Президент России.

При этом, заключил он, многие страны уже успели наделать ошибок в экологической сфере и «напринимать решений», которые невозможно выполнить. Это, в свою очередь, привело к неблагоприятным последствиям.