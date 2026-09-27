Вучич подал в отставку с поста президента Сербии

Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. Вечером перед администрацией главы государства собрались его сторонники, чтобы выразить поддержку. Вучич обратился к присутствующим и поблагодарил их за победы на президентских выборах 2017 и 2022 годов, следует из трансляции, которую ведет Serbia Danas..

Он объявил, что на основании статьи 116а5 Конституции Республики Сербии подает в отставку с поста президента, после чего подписал документ.

Вучич уточнил, что в понедельник передаст полномочия исполняющей обязанности главы государства председателю парламента Ане Брнабич. До конца декабря должны состояться президентские выборы.

Ранее он поздравил российского лидера с проведением выборов в Государственную думу. Они обсуждали дальнейшее развитие российско-сербских отношений, в том числе сотрудничество в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении.