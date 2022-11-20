Вучич ожидает, что в Косово начнется «ад на земле» после 21 ноября

Если косовоалбанские власти не откажутся от своего решения ввести штафы за сербские номера автомобилей, в Косово и Метохии произойдет серьезное ухудшение обстановки. Таким мнением поделился Президент Сербии Александр Вучич.

Он напомнил, что завтра стартует новый раунд переговоров Белграда и Приштины. Планируется, что самопровозглашенную республику представит «Премьер-министр» Альбин Курти. Стороны намерены обсудить спорное решение косовоалбанских властей об автомобильных номерах.

«Если бы (Курти — ред.) хотел отложить решение, отложил бы его раньше. Думаю, идея в том, чтобы ему была дана возможность отложить якобы верное решение. Но Курти показал, что не хочет сербов в Косово и Метохии», — приводит слова Вучича РИА Новости.

Он полагает, что принудительное введение подобных мер неизбежно приведет к обострению обстановки.

«Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет „пекло“ (ад — ред.) на земле... Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы — защищать свои очаги», — подчеркнул Президент Сербии.

Ранее российский МИД заявил, что Европа и США намеренно обостряют ситуацию в регионе, рассчитывая привести Сербию и Косово к прямому конфликту.