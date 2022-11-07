Захарова: Европа и США пытаются обострить ситуацию с Косово до прямого конфликта

Вашингтон и его европейские союзники не только не стремятся урегулировать ситуацию с Косово, но и подталкивают стороны к прямому столкновению. Россия встревожена обстановкой, сложившейся в регионе, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Встревожены обострением обстановки вокруг Косово, где так называемые приштинские „власти“ вновь сознательно нагнетают напряженность — при попустительстве либо даже прямой поддержке своих попечителей в лице Вашингтона и его европейских союзников. Не предпринимая на деле никаких эффективных шагов с целью положить конец провокациям со стороны косовоалбанских радикалов, западники откровенно толкают ситуацию к прямому конфликту», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

В отличие от них Сербия нацелена решать вопросы путем диалога и выполнения ранее достигнутых договоренностей. Этот подход нашел отклик в мирном митинге, прошедшем в косовской Митровице, а также выходе косовских сербов из краевых структур. Подобный шаг говорит, что они не намерены «быть соучастниками преступного курса косовоалбанских „властей“», уверены в российском МИД.

По словам Захаровой, в этой ситуации Евросоюз, который должен стать посредником в диалоге между Сербией и Косово, напротив, остается безучастным, не имея возможности либо не желая разблокировать процесс.

«Исходим из абсолютного приоритета выполнения косоварами своих обязательств, зафиксированных при участии ЕС, прежде всего, в части создания обладающего полноценными исполнительными полномочиями Сообщества сербских муниципалитетов Косово как формы защиты прав и свобод местных сербов, а по сути — фактора их физического выживания», — подчеркнула она.