«Не буду скрывать»: Путин рассказал о своем отношении к Играм будущего в Казани

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами Правительства упомянул прошедший в Казани Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» и поручил отметить всех тех, кто занимался организацией и проведением машстабного события. Трансляция прошла в телеграм-канале Кремля.

«И хотел бы Вас и всех тех, кто занимался подготовкой и проведением Игр будущего, поблагодарить за это мероприятие. Не буду скрывать, что относился к этому – положительно, разумеется, и хотел, чтобы и наши молодые люди, и гости получили удовольствие от общения, но все-таки относился как к легкой, современной развлекательной программе, а это получилось очень серьезным мероприятием, – обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко глава государства. – Вы, действительно, были правы, это хороший старт для будущего».

Президент назвал важным то, что Россия первой в мире организовала мероприятие в сфере фиджитал такого масштаба, и сотни миллионов людей стали зрителями и посмотрели прошедшие в Казани соревнования.

«Это, конечно, очень здорово, интересно и, на мой взгляд, перспективно», – сказал глава государства и поручил отметить людей, которые занимались организацией и проведением международного события.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На церемонию открытия в столицу республики прибыли Президент России Владимир Путин и лидеры ряда стран, представители которых стали участниками состязаний. Уже в первый день, во время встречи с российским лидером, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести турнир 2025 года у них в республике. В Минспорта РТ сообщалось со ссылкой на руководителя проекта Игоря Столярова, что в играх приняли участие 312 команд из 116 стран.