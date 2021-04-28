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Ру Тат
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28 апреля 2021  12:16
Эвелина Киселёва

Вторая партия «ЭпиВакКороны» отправлена в районы Татарстана

Вторая партия «ЭпиВакКороны» отправлена в районы Татарстана
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В Татарстан привезли вторую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом в специальном прямом эфире, посвященном вакцинации, рассказал главный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Мы получили все три вакцины. „Спутник V“ — довольно-таки в больших количествах, „ЭпиВакКорона“ была небольшая первая партия. Вчера мы получили еще партию „ЭпивакКороны“», — рассказал он.

По его словам, последнюю поставку развезли по всем районам республики. Напомним, первой партией снабдили лишь самые крупные города Татарстана.

«Везде вакцина будет», — заявил Лопушов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в РТ прибыла партия третьей отечественной вакцины «КовиВак».

вакцинация коронавирус
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