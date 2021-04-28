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Ру Тат
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28 апреля 2021  11:43
Эвелина Киселёва

В Татарстан пришла первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»

В Татарстан пришла первая партия вакцины от коронавируса «КовиВак»
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Сегодня стало известно, что в Татарстан прибыла первая партия отечественной вакцины от коронавируса научного центра имени Чумакова «КовиВак». Об этом во время прямого эфира рассказал главный специалист по вакцинопрофилактике, эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

 

«Вакцины “КовиВак” 1560 доз приехало. Все, кто был в листе ожидания по этой вакцине, привит», — отметил спикер.

 

Эту партию распределили по Казани. В Минздраве сообщили, что ждут дополнительной поставки. Вакцину вводят в дельтовидную мышцу плеча двукратно с интервалом в две недели.

 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан пришла вторая отечественная вакцина от Covid-19 «ЭпиВакКорона».

вакцинация коронавирус
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