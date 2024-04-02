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Второй пострадавший скончался в больнице после ДТП с поездом в Дербышках
Второй пострадавший в ДТП в казанском поселке Дербышки скончался в больнице. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
«Из медицинского учреждения поступило сообщение, что еще один пассажир Chevrolet, житель Зеленодольского района 2001 года рождения, скончался», – отметили в ведомстве.
В минувшую пятницу в Дербышках иномарка влетела в грузовой поезд. Как стало известно «Татар-информу», в легковушке находились пять человек. 17-летний парень погиб на месте, еще один от госпитализации отказался.
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