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Происшествия 2 апреля 2024 12:04

Второй пострадавший скончался в больнице после ДТП с поездом в Дербышках

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Второй пострадавший в ДТП в казанском поселке Дербышки скончался в больнице. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

«Из медицинского учреждения поступило сообщение, что еще один пассажир Chevrolet, житель Зеленодольского района 2001 года рождения, скончался», – отметили в ведомстве.

В минувшую пятницу в Дербышках иномарка влетела в грузовой поезд. Как стало известно «Татар-информу», в легковушке находились пять человек. 17-летний парень погиб на месте, еще один от госпитализации отказался.

Фото: © Очевидцы

#погиб в дтп
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