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Подросток погиб в столкновении авто с поездом в казанских Дербышках
В результате ДТП с поездом в Казани погиб подросток, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
Напомним, сегодня вечером в Дербышках иномарка влетела в грузовой поезд.
Как стало известно «Татар-информу», в легковушке находились пять человек. 17-летний парень погиб на месте, одного человека с травмами увезли медики, еще один от госпитализации отказался.
В обстоятельствах аварии разбирается транспортная прокуратура.
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