Подросток погиб в столкновении авто с поездом в казанских Дербышках

В результате ДТП с поездом в Казани погиб подросток, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Напомним, сегодня вечером в Дербышках иномарка влетела в грузовой поезд.

Фото: © Очевидцы

Как стало известно «Татар-информу», в легковушке находились пять человек. 17-летний парень погиб на месте, одного человека с травмами увезли медики, еще один от госпитализации отказался.

В обстоятельствах аварии разбирается транспортная прокуратура.