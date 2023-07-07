Минздрав Татарстана собрал 1,6 млн рублей на строительство второго казанского хосписа

Сегодня Минздрав Татарстана передал более 1,6 млн рублей на строительство второго казанского хосписа фонда им.Анжелы Вавиловой. Средства удалось собрать благодаря второму международному благотворительному турниру по гольфу «Ак чәчәкләр».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов отвечал за организацию и проведение турнира. Он отметил, что Татарстан нуждается во втором здании хосписа.

«Это очень необходимо не только для детей, но и для взрослых людей, страдающих тяжелыми онкологическими заболеваниями. Будем стараться помогать, чтобы ребята развивали свои возможности», – сказал он.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин подчеркнул, что хоспис является востребованным и уникальным проектом в Татарстане. «Республика является флагманом этого направления. Многие приезжают и интересуются нашим опытом. А мы испытываем необходимость в этих койко-местах. Мы намерены продолжать дальше развивать это перспективное направление. Без энтузиазма и определённой уверенности Владимира Владимировича (Вавилова, основателя хосписа – прим. Т-и) ничего бы не получилось», – пояснил глава ведомства.

Основатель и председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов отметил, что благодаря поддержке со стороны государства и неравнодушных людей второй казанский хоспис откроется на год раньше. Сейчас ведется благоустройство помещения зимнего сада, где будут отдыхать пациенты. 30 августа планируется завершить все строительные работы, а уже в начале 2024 года здание начнет принимать первых пациентов.

По словам Вавилова, помимо паллиативной помощи будет создан новый проект медицинской реабилитации для участников специальной военной операции и их семей.

«Как вы знаете, создан Всероссийский фонд помощи участником СВО. И мы это сделаем, у нас уже есть два тренера, которые на безвозмездной основе готовы заниматься с бойцами. Этот проект будет уникальным – в России такого сейчас нигде нет. Это будет на благотворительной основе. Те ребята, которые отдают жизнь за наше будущее, должны получить достойный ответ и от нас», – объяснил он.