Фото: kzn.ru

В столице Татарстана на 41% выполнены работы по второму этапу третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан – речь идет об участке вдоль улицы Шигабутдина Марджани. Происходящее на объекте проинспектировал мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Мы продолжаем третий этап благоустройства набережной озера Кабан. Сегодня обсудили с подрядчиками, что будем завершать к началу следующего сезона. <...> Мы надеемся, что к следующему летнему сезону основные работы будут выполнены», – заявил глава города, отдельно упомянув создание автостоянки и велодорожек.

На данный момент производится установка малых архитектурных форм и сетей наружного освещения. Земляные работы выполнены на 17%. Строители приступают к погружению и бетонированию свай.

Фото: kzn.ru

Второй этап третьей очереди благоустройства предполагает возведение четырех объектов, которые должны будут улучшить связь между верхним и нижним уровнями набережной и обеспечить появление новых видов на озеро. В их число входит амфитеатр площадью 400 кв. метров напротив завода Александровых.

Тут появится широкий парадный спуск к воде с дополнительными лавочками и местами для отдыха, который продолжит архитектурную ось площади завода и раскроет ее в сторону озера. Террасы оформят водными растениями, включая и рогоз. «Здесь можно будет сидеть как за столом и любоваться общим видом на город», – пояснил руководитель филиала бюро Wowhaus Ильяс Гильманов.

Еще два спуска оборудуют на улице Салиха Сайдашева – рядом с ЖК «Променад» и напротив завода Крестовниковых. Последний обустроят на месте уже протоптанных местными жителями дорожек. «Судя по всему, людям там не хватает связанности между верхней и нижней набережной», – констатировал Гильманов.

Последним и самым крупным объектом станет смотровая площадка площадью 480 кв. метров на улице Ахтямова. В нее планируется встроить общественный туалет, технические помещения для обслуживания территории и площадку для сбора мусора. Очертания должны будут отсылать к архитектуре нового здания театра имени Галиасгара Камала. Предусмотрена ведущая к площадке прогулочная дорожка с деревянным настилом и плавными поворотами.

Фото: kzn.ru

Архитектурное решение будет объединять мотивы Старо-Татарской слободы и Плетеней: часть фасада (со стороны слободы) выполнят из дерева, а часть – из другого материала. Со стороны Старо-Татарской слободы высадят цветущие кустарники и травы, а со стороны Плетеней сохранят более естественные посадки. Растения подберут с учетом сезонности, чтобы цветение продолжалось с весны до конца лета, а экземпляры с декоративной корой сохраняли выразительность и после того, как опадет листва.

Предстоящей зимой строители будут возводить каркасы смотровых площадок, устраивать свайные поля и прокладывать инженерные коммуникации. Благоустройство территории, облицовку и отделку выполнят весной. Также предстоит уложить 829 кв. метров покрытий, установить малые архитектурные формы и оставшиеся элементы освещения. Подсвечивать будут только крупные деревья, чтобы не создавать сложностей для птиц и животных.

Помимо прочего, сейчас обсуждается возможность сделать улицу Марджани односторонней, обустроить тротуары по обеим сторонам дороги, велодорожку и парковочные места.

Ранее «Татар-информ» писал, что в Казани ко Дню республики завершили благоустройство первого этапа третьей очереди набережной Нижнего Кабана. Работы охватили последний необустроенный участок береговой линии протяженностью 1,5 километра. Здесь появились новые прогулочные маршруты, смотровые площадки, амфитеатр, павильон с туристической зоной и беговым центром. На территории высадили около 92,7 тыс. растений. Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал новый участок набережной Кабана подарком для Казани.