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Второй этап благоустройства проспекта Мира в Елабуге обойдется в 15 млн рублей
В Елабуге с наступлением тепла начнется благоустройство второй очереди центрального проспекта Мира. Продолжение ремонтных работ обойдется в 15 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.
На втором этапе планируется строительство и ремонт тротуара за 12 млн рублей, установка 31 опоры освещения за 2 млн рублей, 60 консолей на опоры — почти 1 млн рублей. Также на улице будут установлены малые архитектурные формы за 300 тыс. рублей.
Благоустройство центрального проспекта проводится поэтапно в две очереди. Работы первого этапа завершились в прошлом сентябре, на эти цели была потрачена примерно такая же сумма.
В 2022 году на проспекте благоустроили зеленую зону, провели выравнивание грунта и чернение. Вдоль проезжей части территорию украсили красочными элементами — топиариями и кашпо. В течение года вдоль проспекта велась укладка нового асфальта.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге за 20 млн рублей обновят ипподром к Сабантую.
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.
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