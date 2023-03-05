Второй этап благоустройства проспекта Мира в Елабуге обойдется в 15 млн рублей

В Елабуге с наступлением тепла начнется благоустройство второй очереди центрального проспекта Мира. Продолжение ремонтных работ обойдется в 15 млн рублей, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Елабужского района РТ.

На втором этапе планируется строительство и ремонт тротуара за 12 млн рублей, установка 31 опоры освещения за 2 млн рублей, 60 консолей на опоры — почти 1 млн рублей. Также на улице будут установлены малые архитектурные формы за 300 тыс. рублей.

Благоустройство центрального проспекта проводится поэтапно в две очереди. Работы первого этапа завершились в прошлом сентябре, на эти цели была потрачена примерно такая же сумма.

В 2022 году на проспекте благоустроили зеленую зону, провели выравнивание грунта и чернение. Вдоль проезжей части территорию украсили красочными элементами — топиариями и кашпо. В течение года вдоль проспекта велась укладка нового асфальта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге за 20 млн рублей обновят ипподром к Сабантую.