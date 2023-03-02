В Елабуге за 20 млн рублей обновят ипподром к Сабантую

В Елабуге к Сабантую появится обновленный ипподром с отремонтированными тротуарами, благоустроенной площадкой для конкура и обновленной трассой для картинга. На ремонтные работы из муниципального бюджета будет выделено 20 млн рублей.

«Ипподром находится в нормативном состоянии, используется для скачек. Но для проведения массовых праздников необходимо благоустройство прилегающей территории: строительство тротуаров, ремонт подъездных путей, озеленение», — рассказала «Татар-информу» начальник Отдела архитектуры и градостроительства исполкома Елабужского муниципального района РТ Ильнара Гилязова.

Особое внимание при благоустройстве будет уделено обустройству парковки для машин, чтобы люди не оставляли свои автомобили вдоль дороги. На эти цели направлено 9,5 млн рублей. За 2,5 млн рублей планируется построить 330 метров тротуара − от входа на ипподром в сторону базы отдыха.

Вдоль тротуара и до Танаевского шоссе будут высажены 135 пирамидальных тополей. С другой стороны, вдоль гаражей, зеленую зону украсят цветы и зеленые фигуры — топиарии. Помимо этого будет обустроено татарское подворье.