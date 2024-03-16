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Второй день выборов в Татарстане: голос Шаймиева, Валиева с мамой и Салават с песнями
Завершается второй день голосования на выборах Президента РФ. Рустам Минниханов отметил, что в Татарстане они идут в штатном режиме. Сегодня проголосовал первый Президент республики Минтимер Шаймиев. На одном из участков развернули национальный гастрофестиваль, на другом гостей встречал Барсик – символ хоккейной команды «Ак Барс».
Выборы проходят штатно
Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил сегодня на совещании в Доме Правительства, что в республике процесс выборов Президента России проходит спокойно.
«Второй день идет голосование на выборах Президента России. Избирательный процесс – сегодня утром подводили итоги – проходит штатно, в спокойном режиме. Самое главное – татарстанцы активно участвуют в голосовании, вчера процент участия составил 37,7% – это очень хороший процент», – оценил он итоги первого дня.
Раис обратился к руководителю Центральной избирательной комиссии и главам муниципальных образований, подчеркнув, что ситуация должна быть под их личным контролем. «Самое главное – обеспечить безопасность и все необходимые условия для голосования избирателей», – сказал Минниханов.
Шаймиев: «Мы должны сделать осознанный выбор»
Сегодня на избирательный участок в Боровом Матюшино пришел первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
После голосования Минтимер Шаймиев отметил: «Это событийный день, потому что мы избираем руководителя страны. Мы должны сделать осознанный выбор. Мы стали работать в целом лучше в нынешних условиях, несмотря ни на какие ограничения. Мы избираем руководителя страны. Это очень важно. Мое мнение как избирателя: Российская Федерация, развитие экономики на достойном уровне».
Там же проголосовал руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.
У главы ЦИК РТ прекрасное настроение
Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отдал свой голос на избирательном участке №146 в казанской гимназии №75.
«Голосовал за стабильность, безопасность и развитие нашей страны. За страну, за свою республику. Прекрасное настроение, считаю, что оно такое сегодня у всех избирателей Татарстана и России», – сказал председатель ЦИК республики.
По его словам, он решил голосовать в субботу, потому что в выходной день чувствуется праздничная атмосфера. Кондратьев отметил теплый прием на участке, все члены УИК доброжелательны, а сотрудники полиции отвечают за бдительность, безопасность и комфорт для избирателей.
После того как Кондратьев опустил бюллетень в урну, он получил браслет «Всей семьей на выборы!», которые выдают проголосовавшим татарстанцам. По ним в Казани можно бесплатно пользоваться общественным транспортом до 17 марта, а также попасть завтра на концерт у «Ак Барс Арены». Его хедлайнерами станут Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко.
Видео: телеграм-канал Минпромторга РТ
Многие избиратели участвуют в фотомарафоне «Всей семьей на выборы»
Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко пришел на избирательный участок в школе №25 в Набережных Челнах.
«Мы своим традициям не изменяем! Около 30 лет хожу голосовать. Вчера сыну исполнилось 16 лет, и я давал ему напутствие во взрослую жизнь. Чтобы в конце трудового пути он мог обернуться и увидеть, что сделал хорошего, полезного для людей, республики, страны. Я учил его, как учили меня мой дед и отец, – традиции, семейные ценности должны соблюдаться и передаваться из поколения в поколение. Сегодня, в день выборов Президента России, мы голосуем за то, чтобы традиции наших предков чтились, чтобы фундамент был крепким. Наши история, культура, религия – это и есть фундамент страны, который надо хранить», – сказал Коробченко журналистам.
Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов пришел на избирательный участок с семьей. Он поделился наблюдением, что многие альметьевцы также приходят на участки вместе с детьми.
«Фотографируются, улыбаются. Много участников фотомарафона „Всей семьей на выборы“. И сама Россия — это как одна большая семья», — поделился руководитель района.
Напомним, конкурс «Всей семьей на выборы!» проводится в дни голосования, в нем разыгрываются автомобили Lada Vesta. Чтобы принять в нем участие, нужно сфотографироваться на избирательном участке и опубликовать фотографию в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.
Первый автомобиль был разыгран вчера. Победителем стала жительница села Новое Курмашево Актанышского района Флюда Гардисламова.
Видео: телеграм-канал t.me/kamilavalieva26official
Камила Валиева: «Выборы — это шаг в будущее»
Звезда российского фигурного катания Камила Валиева посетила избирательный участок в Казани вместе со своей мамой. Хотя 17-летняя спортсменка не принимала участия в голосовании, она отметила, что это событие для нее очень значимо.
«Скажу честно, было волнительно прийти на свой участок, хоть я и не голосовала в этом году, но решила составить маме компанию», — написала Валиева в своем Telegram-канале.
Фигуристка отметила, что избирательная кампания организована на высшем уровне и голосование проходит «быстро, понятно и удобно».
«В этот день мы выбираем будущее родной страны, как сказал глава государства, нам предстоит твердо заявить о своей воле, потому что выборы — это шаг в будущее. И хочется, чтобы этот шаг был сделан осознанно!» — подчеркнула она.
Певец Салават голосовал под собственные песни
Народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов проголосовал на выборах Президента России вместе со своей супругой Ляйсан. Они отдали свои голоса на избирательном участке, расположенном в казанской гимназии №107.
«Настроение отличное! Этот день мы ждали. В этой жизни у каждого есть своя позиция. Моя давно уже определена, давно понятна. Свою судьбу мы выбираем сами. Я желаю всем душевного спокойствия. Даже когда даю автограф, пишу именно это пожелание – мира в душе и здоровья телу. Пусть в будущем наша жизнь станет только лучше. Мы и сейчас живем неплохо, слава богу. Мы достойны этого. Я всегда говорю: благодаря тому, что живу в Татарстане, Казани, я живу полной жизнью», – рассказал артист журналистам.
Интересно, что в момент, когда Фатхетдинов зашел в здание гимназии, в зале звучали его песни.
Избирателей угощали долмой, хапамой и баурсаком
Блюда 12 национальных кухонь народов, проживающих в Татарстане, можно было попробовать сегодня на избирательном участке №165 в КЦ «Московский» в Казани.
Избирателей встречали представители национально-культурных автономий Татарстана в национальных костюмах, звучали песни под народные инструменты, творческие коллективы исполняли зажигательные танцы. После голосования люди проходили в дегустационную зону, чтобы отведать долму с виноградными листьями и хапаму от Национально-культурной автономии армян, башкирский баурсак, таджикские плов и самсу, другие угощения.
«По приглашению участковой комиссии Московского района приехал посмотреть, как идут дела на второй день голосования в ходе этой избирательной кампании. Народ идет: по информации ЦИК РТ, в первый день 37,7% зарегистрированных избирателей уже прибыли, отдали свои голоса. Это хорошая явка. Сегодня нерабочий день, и людей будет еще больше», — полагает Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин журналистам.
Дедушка Мирза и Барсик
Возле казанской гимназии №103 по улице Адоратского голосовать избирателей приглашали необычным способом – для них подготовили небольшой перформанс с участием актеров агитбригады, а также клубного символа хоккейной команды «Ак Барс» Барсика.
«Сегодня праздник, все люди приходят, делают важный выбор в своей жизни, как уж тут остаться в стороне! Поэтому мы сегодня всей семьей тоже собрались и приехали», – рассказал актер, представившийся дедушкой Мирзой из деревни «Холодный родник».
Он также представил и свою творческую «семью»: сына, мечтающего стать профессором и ни на минуту не выпускающего книгу из рук, дочь – будущего блогера, жену-предпринимательницу, пытавшуюся продать одежду пришедшим проголосовать избирателям и постоянно сетовавшую, что «торговля не идет». Сопровождал их «деревенский гармонист», а приехали актеры на брендированном автомобиле «Всей семьей на выборы!».
Избиратели вместе с семьей дедушки Мирзы пели татарские народные песни под гармонь, танцевали, а также не упустили возможности сфотографироваться с Барсиком. Таким образом, можно было совместить приятное с полезным – получить памятный кадр и поучаствовать в розыгрыше автомобиля Lada.
В Татарстане проголосовали больше 50% избирателей
По данным на 15.00, явка жителей Татарстана на выборы Президента России составила 54,5%.
Нарушений, которые влияют на ход голосования, нет. Кроме того, ЦИК РТ не зафиксировал жалоб на нарушения избирательного законодательства, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».
Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.
Правом сделать свой выбор обладают почти 3 миллиона татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.
Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
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