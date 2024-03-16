Второй день выборов в Татарстане: голос Шаймиева, Валиева с мамой и Салават с песнями

Выборы проходят штатно

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил сегодня на совещании в Доме Правительства, что в республике процесс выборов Президента России проходит спокойно.

«Второй день идет голосование на выборах Президента России. Избирательный процесс – сегодня утром подводили итоги – проходит штатно, в спокойном режиме. Самое главное – татарстанцы активно участвуют в голосовании, вчера процент участия составил 37,7% – это очень хороший процент», – оценил он итоги первого дня.

Раис обратился к руководителю Центральной избирательной комиссии и главам муниципальных образований, подчеркнув, что ситуация должна быть под их личным контролем. «Самое главное – обеспечить безопасность и все необходимые условия для голосования избирателей», – сказал Минниханов.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Шаймиев: «Мы должны сделать осознанный выбор»

Сегодня на избирательный участок в Боровом Матюшино пришел первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

После голосования Минтимер Шаймиев отметил: «Это событийный день, потому что мы избираем руководителя страны. Мы должны сделать осознанный выбор. Мы стали работать в целом лучше в нынешних условиях, несмотря ни на какие ограничения. Мы избираем руководителя страны. Это очень важно. Мое мнение как избирателя: Российская Федерация, развитие экономики на достойном уровне».

Там же проголосовал руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У главы ЦИК РТ прекрасное настроение

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отдал свой голос на избирательном участке №146 в казанской гимназии №75.

«Голосовал за стабильность, безопасность и развитие нашей страны. За страну, за свою республику. Прекрасное настроение, считаю, что оно такое сегодня у всех избирателей Татарстана и России», – сказал председатель ЦИК республики.

По его словам, он решил голосовать в субботу, потому что в выходной день чувствуется праздничная атмосфера. Кондратьев отметил теплый прием на участке, все члены УИК доброжелательны, а сотрудники полиции отвечают за бдительность, безопасность и комфорт для избирателей.

После того как Кондратьев опустил бюллетень в урну, он получил браслет «Всей семьей на выборы!», которые выдают проголосовавшим татарстанцам. По ним в Казани можно бесплатно пользоваться общественным транспортом до 17 марта, а также попасть завтра на концерт у «Ак Барс Арены». Его хедлайнерами станут Хабиб, «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко.

Видео: телеграм-канал Минпромторга РТ

Многие избиратели участвуют в фотомарафоне «Всей семьей на выборы»

Заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко пришел на избирательный участок в школе №25 в Набережных Челнах.

«Мы своим традициям не изменяем! Около 30 лет хожу голосовать. Вчера сыну исполнилось 16 лет, и я давал ему напутствие во взрослую жизнь. Чтобы в конце трудового пути он мог обернуться и увидеть, что сделал хорошего, полезного для людей, республики, страны. Я учил его, как учили меня мой дед и отец, – традиции, семейные ценности должны соблюдаться и передаваться из поколения в поколение. Сегодня, в день выборов Президента России, мы голосуем за то, чтобы традиции наших предков чтились, чтобы фундамент был крепким. Наши история, культура, религия – это и есть фундамент страны, который надо хранить», – сказал Коробченко журналистам.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов пришел на избирательный участок с семьей. Он поделился наблюдением, что многие альметьевцы также приходят на участки вместе с детьми.

«Фотографируются, улыбаются. Много участников фотомарафона „Всей семьей на выборы“. И сама Россия — это как одна большая семья», — поделился руководитель района.

Напомним, конкурс «Всей семьей на выборы!» проводится в дни голосования, в нем разыгрываются автомобили Lada Vesta. Чтобы принять в нем участие, нужно сфотографироваться на избирательном участке и опубликовать фотографию в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга.

Первый автомобиль был разыгран вчера. Победителем стала жительница села Новое Курмашево Актанышского района Флюда Гардисламова.

Видео: телеграм-канал t.me/kamilavalieva26official

Камила Валиева: «Выборы — это шаг в будущее»

Звезда российского фигурного катания Камила Валиева посетила избирательный участок в Казани вместе со своей мамой. Хотя 17-летняя спортсменка не принимала участия в голосовании, она отметила, что это событие для нее очень значимо.

«Скажу честно, было волнительно прийти на свой участок, хоть я и не голосовала в этом году, но решила составить маме компанию», — написала Валиева в своем Telegram-канале.

Фигуристка отметила, что избирательная кампания организована на высшем уровне и голосование проходит «быстро, понятно и удобно».

«В этот день мы выбираем будущее родной страны, как сказал глава государства, нам предстоит твердо заявить о своей воле, потому что выборы — это шаг в будущее. И хочется, чтобы этот шаг был сделан осознанно!» — подчеркнула она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Певец Салават голосовал под собственные песни

Народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов проголосовал на выборах Президента России вместе со своей супругой Ляйсан. Они отдали свои голоса на избирательном участке, расположенном в казанской гимназии №107.

«Настроение отличное! Этот день мы ждали. В этой жизни у каждого есть своя позиция. Моя давно уже определена, давно понятна. Свою судьбу мы выбираем сами. Я желаю всем душевного спокойствия. Даже когда даю автограф, пишу именно это пожелание – мира в душе и здоровья телу. Пусть в будущем наша жизнь станет только лучше. Мы и сейчас живем неплохо, слава богу. Мы достойны этого. Я всегда говорю: благодаря тому, что живу в Татарстане, Казани, я живу полной жизнью», – рассказал артист журналистам.

Интересно, что в момент, когда Фатхетдинов зашел в здание гимназии, в зале звучали его песни.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Избирателей угощали долмой, хапамой и баурсаком

Блюда 12 национальных кухонь народов, проживающих в Татарстане, можно было попробовать сегодня на избирательном участке №165 в КЦ «Московский» в Казани.

Избирателей встречали представители национально-культурных автономий Татарстана в национальных костюмах, звучали песни под народные инструменты, творческие коллективы исполняли зажигательные танцы. После голосования люди проходили в дегустационную зону, чтобы отведать долму с виноградными листьями и хапаму от Национально-культурной автономии армян, башкирский баурсак, таджикские плов и самсу, другие угощения.

«По приглашению участковой комиссии Московского района приехал посмотреть, как идут дела на второй день голосования в ходе этой избирательной кампании. Народ идет: по информации ЦИК РТ, в первый день 37,7% зарегистрированных избирателей уже прибыли, отдали свои голоса. Это хорошая явка. Сегодня нерабочий день, и людей будет еще больше», — полагает Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин журналистам.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Дедушка Мирза и Барсик

Возле казанской гимназии №103 по улице Адоратского голосовать избирателей приглашали необычным способом – для них подготовили небольшой перформанс с участием актеров агитбригады, а также клубного символа хоккейной команды «Ак Барс» Барсика.

«Сегодня праздник, все люди приходят, делают важный выбор в своей жизни, как уж тут остаться в стороне! Поэтому мы сегодня всей семьей тоже собрались и приехали», – рассказал актер, представившийся дедушкой Мирзой из деревни «Холодный родник».

Он также представил и свою творческую «семью»: сына, мечтающего стать профессором и ни на минуту не выпускающего книгу из рук, дочь – будущего блогера, жену-предпринимательницу, пытавшуюся продать одежду пришедшим проголосовать избирателям и постоянно сетовавшую, что «торговля не идет». Сопровождал их «деревенский гармонист», а приехали актеры на брендированном автомобиле «Всей семьей на выборы!».

Избиратели вместе с семьей дедушки Мирзы пели татарские народные песни под гармонь, танцевали, а также не упустили возможности сфотографироваться с Барсиком. Таким образом, можно было совместить приятное с полезным – получить памятный кадр и поучаствовать в розыгрыше автомобиля Lada.

В Татарстане проголосовали больше 50% избирателей

По данным на 15.00, явка жителей Татарстана на выборы Президента России составила 54,5%.

Нарушений, которые влияют на ход голосования, нет. Кроме того, ЦИК РТ не зафиксировал жалоб на нарушения избирательного законодательства, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре выборов Президента России в «Татмедиа».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 миллиона татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тысяч наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).