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Общество 15 августа 2023 08:00

Второй день в Татарстане ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

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Второй день в Татарстане ожидаются дожди, грозы и сильный ветер
Фото: © «Татар-информ»

Во вторник на территории Татарстана ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов, а днем поднимутся до 26–31.

Тем не менее, как ранее сообщал «Татар-информ», дожди и грозы в республике скоро вновь сменятся 34-градусной жарой и сухой погодой.

#прогноз погоды #гроза #дождь #сильный ветер
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