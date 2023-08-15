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Второй день в Татарстане ожидаются дожди, грозы и сильный ветер
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Фото: © «Татар-информ»
Во вторник на территории Татарстана ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируются кратковременные усиления ветра до 15–20 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов, а днем поднимутся до 26–31.
Тем не менее, как ранее сообщал «Татар-информ», дожди и грозы в республике скоро вновь сменятся 34-градусной жарой и сухой погодой.
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