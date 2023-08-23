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Происшествия 23 августа 2023 20:40

Второй частный борт, который принадлежит Пригожину, курсирует в небе над Москвой

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Еще один частный борт, который принадлежит Евгению Пригожину, в данный момент курсирует в небе над Москвой, о чем свидетельствует информация сервиса Flightradar24.

Речь идет о борте Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» с номером RA-02748.

Напомним, бизнес-джет Пригожина, который следовал из Москвы в Петербург, потерпел крушение в Тверской области. Среди пассажиров значились имя и фамилия Евгения Пригожина.

#чвк вагнер #упал самолет
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