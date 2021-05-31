Второго пешехода, которого сбила легковушка на Бондаренко, тоже доставили в больницу

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, в больницу доставили второго пешехода, которого сбила легковушка на Бондаренко в Казани.

Автор фото: Полина Шевчук

Ранее агентство сообщало о том, что на перекрестке Волгоградской и Бондаренко в Казани легковушка сбила двоих пешеходов: пожилого мужчину и девушку. Пострадавшего мужчину сразу госпитализировали, девушку вместе с водителем авто медики осматривали на месте.

Как рассказали агентству в пресс-службе Минздрава РТ, сейчас оба пешехода доставлены в ГКБ №7. В данный момент информация по их состоянию уточняется.

«Водитель легковой машины получил сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы. От госпитализации отказался», – рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Автор фото: Полина Шевчук

На месте происшествия работали три бригады скорой помощи.

Автор фото: Полина Шевчук

Видео: Полина Шевчук.