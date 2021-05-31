В Казани легковушка сбила двоих пешеходов на зебре и въехала в здание

Как стало известно ИА «Татар-информ», сегодня в Казани на перекрестке улиц Бондаренко и Волгоградская автомобиль сбил двоих пешеходов на зебре.

По предварительной информации, легковушку занесло во время разворота и она задела двоих человек: пожилого мужчину и девушку. После этого автомобиль вылетел с дороги, снес ограждение и въехал в здание.

По словам очевидцев, на место происшествия отправили три экипажа скорой помощи.

Как стало известно агентству, сейчас до больницы уже довезли пострадавшего мужчину в крайне тяжелом состоянии. Девушку вместе с водителем легковушки медики осматривают на месте.

Фото: очевидцы.