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Ру Тат
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31 мая 2021  18:30
Павел Климчак

В Казани легковушка сбила двоих пешеходов на зебре и въехала в здание

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Как стало известно ИА «Татар-информ», сегодня в Казани на перекрестке улиц Бондаренко и Волгоградская автомобиль сбил двоих пешеходов на зебре.

По предварительной информации, легковушку занесло во время разворота и она задела двоих человек: пожилого мужчину и девушку. После этого автомобиль вылетел с дороги, снес ограждение и въехал в здание.

По словам очевидцев, на место происшествия отправили три экипажа скорой помощи.

Как стало известно агентству, сейчас до больницы уже довезли пострадавшего мужчину в крайне тяжелом состоянии. Девушку вместе с водителем легковушки медики осматривают на месте.

Фото: очевидцы.

#ДТП #ДТП с пострадавшими #сбили на зебре
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