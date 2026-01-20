Второе пришествие чемпионок: как изменит «фигурку» камбэк Трусовой, Валиевой и Косторной

Сразу три информационные бомбы рванули за уик-энд в российском фигурном катании. Вслед за новостью о возвращении в соревнования уже в январе Камилы Валиевой заявили о своем камбэке у новых-старых тренеров Игнатова (Трусова) и Косторная с супругом. Причем последние – после родов. Как камбэк чемпионок может поменять сезон – в материале «ТИ-Спорта».





Александра Игнатова (Трусова)

Фото: © fsrussia.ru / Михаил Шаров

Александра Трусова снова в команде Тутберидзе. Вернулась ли «Русская ракета» на этот раз по-настоящему?

Российское фигурное катание готовится к очередному тектоническому сдвигу: Александра Игнатова (Трусова) возвращается на соревновательный лед. Спустя всего несколько месяцев после рождения сына вице-чемпионка Олимпиады в Пекине не просто возобновляет карьеру, а делает это в максимально эффектном ключе.

Однако тут есть несколько подводных камней. Во-первых, Трусова уже долгое время ведет себя не совсем понятно: то она участвует в прокатах в Санкт-Петербурге перед стартом сезона, то снова передумывает участвовать в соревнованиях, как это было полтора года назад. Понятно, что тогда мотивации у Трусовой было не так много. Спортивную Россию незаконно отстранили от большинства международных соревнований, но теперь лед тронулся во всех смыслах. Да и было понятно, что в такой период Александра сконцентрируется на построении семьи. Теперь же времена изменились, а сама Трусова с Игнатовым уже успели стать родителями. Чем не отличное время, чтобы попробовать еще раз?

«Кроме как восхищения, это ничего не вызывает. Александра вправе на эту попытку. Время покажет, насколько у нее это получится или не получится», – приводит слова бронзового призера чемпионата России по фигурному катанию Катарины Гербольдт «Чемпионат».

Александра Трусова и Этери Тутберидзе в 2022 году Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

Чего ждать от воссоединения Трусовой с Тутберидзе

По сообщениям источников, первым официальным стартом для Александры станет чемпионат России по прыжкам, который пройдет в конце января. Однако главной сенсацией стало даже не само возвращение, а имя наставника, под чьим руководством спортсменка выйдет на лед, – Александра вновь тренируется в группе Этери Тутберидзе.

«Трусова возвращается! Прекрасно! Валиева тоже возвращается, будет на соревнованиях. Это прекрасно, слава богу! Безусловно, тандем Трусовой с Тутберидзе может снова принести успех. Все у нас хорошо. Это правда большая радость, ведь мы хотим их видеть», – не скрывает своего восторга от последних новостей Татьяна Тарасова.

Этот громкий союз, неоднократно проходивший через расставания и воссоединения, в нынешних обстоятельствах выглядит как осознанная попытка вернуть утраченное техническое доминирование Трусовой-Игнатовой.

В свои двадцать один год Александра демонстрирует характер, за который ее и прозвали «Русской ракетой». Спустя всего пять с половиной месяцев после рождения ребенка фигуристка не просто вернулась в тренировочный процесс, но и задала колоссальный темп восстановления. Несмотря на перенесенную операцию кесарева сечения, Александра под контролем врачей вышла на лед уже через девять дней.

Первое публичное выступление состоялось спустя месяц с небольшим в рамках шоу Евгении Медведевой. На тот момент фигуристка лишь пробовала исполнять прыжки, однако планомерная работа позволила ей вернуть весь арсенал тройных элементов. Уже в начале ноября на льду Санкт-Петербурга Игнатова чисто исполнила тройной лутц, подтвердив серьезность своих намерений.

Фото: © fsrussia.ru / Мария Евтеева

Зимний сезон шоу показал, что форма спортсменки продолжает расти: в ее исполнении зрители увидели сложные связки, включая каскад тройной лутц – тройной риттбергер и комбинации из трех прыжков. Анонсированный на начало 2026 года влог обещает стать отправной точкой, где Трусова открыто расскажет о планах на будущее. Вера в полноценный камбэк Александры подкрепляется не только ее физическим состоянием, но и юридическими нюансами международных регламентов. В случае допуска российских атлетов к стартам под эгидой ISU Александра, как бронзовый призер чемпионата мира, может воспользоваться «правилом возвращенцев». Это дает ей право претендовать на два этапа серии Гран-при при условии получения нейтрального статуса. Очевидно, что без вынужденного отстранения такая пауза в карьере могла и вовсе не состояться.

Выбор прыжкового первенства в качестве первой проверки сил выглядит стратегически выверенным. Здесь Александре не нужно беспокоиться о выносливости для исполнения полноценной программы, а можно сосредоточиться на своем главном оружии – прыжках ультра-си. Интрига заключается в том, какой технический набор представит «Русская ракета» спустя два года отсутствия на официальных стартах. Учитывая ее прошлый опыт, планка ожиданий болельщиков поднята на максимальную высоту.

Возвращение Игнатовой именно под крыло Этери Тутберидзе добавляет в этот сценарий мощный психологический подтекст. Опыт тренерского штаба в работе с амбициозными и титулованными спортсменками может стать решающим фактором в долгосрочной перспективе. Если Александре удастся стабилизировать свои коронные элементы, мы станем свидетелями одного из самых вдохновляющих камбэков в истории вида спорта. Предстоящий турнир в Москве перестает быть просто соревнованием – он превращается в отправную точку новой главы карьеры фигуристки, чье имя уже давно стало символом технической революции.

Валиева возвращается: поборется за призовые места уже в январе или только возвращение в кондиции?

Российское фигурное катание уже в начале 2026 года получило главную интригу сезона, которая если не затмевает, то точно стоит в одном ряду с предстоящим выступлением россиян на Олимпиаде в Милане: Камила Валиева официально возвращается в профессиональные соревнования. Причем уже совсем скоро. Об этом редакция «ТИ-Спорта» уже писала расширенный текст накануне.

Информация, которой ранее делилась олимпийская чемпионка Татьяна Навка, обрела статус официального анонса – фигуристка подала заявку на участие в чемпионате России по прыжкам. Турнир, который пройдет 31 января и 1 февраля в Москве на льду «Навка Арены», станет для 19-летней спортсменки первой серьезной проверкой на прочность после длительной паузы.

Решение Камилы выйти именно на прыжковый турнир выглядит дерзко, ведь формат соревнований подразумевает чистую борьбу технической составляющей и лишает Валиеву ее главных козырей – исключительного артистизма и эталонного скольжения.

Камила Валиева Фото: © fsrussia.ru / Юлия Комарова

Как отмечает сама спортсменка в своих официальных заявлениях: «Я очень соскучилась по соревнованиям, по той энергетике, которую дают трибуны, и этот турнир – лучший способ снова почувствовать драйв большой игры».

Тем не менее за внешней медийностью этого события скрывается серьезный технический вызов. Соперничать Камиле предстоит с новым поколением звезд, чья прыжковая база сегодня является эталоном сложности. Против Валиевой, возобновившей полноценный тренировочный процесс лишь в конце октября, выйдут Алиса Двоеглазова с ее стабильными четверными лутцем и тулупом, а также Дарья Садкова и Мария Захарова.

Впрочем, по информации источников, Камила не намерена ограничиваться ролью «почетного гостя». В ее тренировочном графике вновь фигурируют элементы ультра-си: идет активная работа над восстановлением тройного акселя и четверного тулупа. Главная интрига заключается в том, рискнет ли штаб заявить эти элементы уже в январе или предпочтет более осторожную тактику входа в сезон.

В «фигурном» сообществе тоже царит уверенность, что казанская фигуристка вполне готова вернуться на свой праймовый уровень. Другой вопрос, насколько ей для этого хватит мотивационной составляющей. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова, например, отмечает, что Камила Валиева вполне может даже удивить мировую «фигурку».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Но не следует сразу ждать от нее чудес. Пока Камиле нужно просто тренироваться и готовиться уже к следующему сезону. Она постепенно наберет форму. И уже в следующем сезоне мы увидим ее прежнюю. Нужно спросить у нее, чего она сама хочет. Но думаю, эта девочка будет нашим оружием против всего мира. Она способна удивлять мировое фигурное катание», – приводит слова Тарасовой RT.

Очевидно, что на данном этапе для Валиевой во главе угла стоит не столько итоговое место на пьедестале, сколько психологическая реабилитация и возвращение соревновательного тонуса. Чемпионат по прыжкам должен стать для нее своеобразным катализатором. Проверка формы на фоне действующих лидеров и поддержка полных трибун способны дать тот самый эмоциональный импульс, необходимый для полноценного возвращения в элиту.

Алена Косторная и Георгий Куница Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

Заявка на гегемонию в парном катании: Косторная и Куница возвращаются в «Ангелы Плющенко» с четверным выбросом

Возвращение пары Алены Косторной и Георгия Куницы в большой спорт получает мощное ускорение уже на старте этой недели. Вслед за громкой заявкой в соцсетях Косторной о том, что они с супругом отрабатывают четверной выброс, пара заявила, что возвращается под крыло Евгения Плющенко. Да еще и готовится соревноваться уже в текущем сезоне.

Как сообщила сама Косторная в своем телеграм-канале, они сохранят сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым, а в число их наставников войдет Евгений Плющенко. Для чемпионки Европы это возвращение в знакомые стены – она уже выступала за «Ангелов» в сезоне 2020/21 в одиночном катании. Теперь Косторная возвращается туда спустя пять лет, но уже с мужем и сыном.

Евгений Плющенко Фото: © «Татар-информ»

Любопытно, что важной особенностью этого перехода становится гибридная модель работы, чего в нашей «фигурке» практически не встречалось. Косторная уже заявила, что пара сохраняет сотрудничество со своим основным тренером Сергеем Росляковым и при этом получает в наставники самого Евгения Плющенко. Его уникальный опыт, понимание сложнейшей техники и умение работать со взрослыми спортсменами могут стать решающими.

«Рады, что остаемся со своими тренерами. А одним из наших наставников станет легенда, кумир, долгожитель в спорте – Евгений Викторович Плющенко. Верим, что наш союз в спорте будет насыщенным и интересным. P. S.: Спустя пять лет вернусь в уже знакомые стены в «Ангелах». Но уже с мужем и сыном, к знакомой команде», – написала Косторная у себя в телеграм-канале.

Этот гибридный формат особенно важен для главной интриги их возвращения – работы над четверным выбросом, который Косторная анонсировала в своих соцсетях. Этот сверхсложный элемент, который в России стабильно исполняет только одна пара – Бойкова/Козловский, является их заявкой на мгновенный прорыв в элиту. Если говорить прямо, то это заявка на полную и неоспоримую гегемонию в отечественном парном фигурном катании, где вообще-то конкуренция сегодня не такая уж и плотная.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: © Алексей Даничев / РИА Новости

Именно здесь личная поддержка Плющенко может сыграть ключевую роль. Опыт легендарного фигуриста в технической работе со сложнейшими элементами и его умение создавать чемпионские программы могут помочь паре не просто выучить четверной выброс, а сделать его стабильным и грозным оружием в соревновательных программах.

Фактически это заявка на неоспоримое лидерство. Если дуэту удастся под руководством обновленного штаба стабилизировать выброс и чисто внедрить его в программы, они получат колоссальное преимущество перед соперниками. Возвращение в академию с ее современной инфраструктурой в сочетании с поддержкой двух сильных наставников создает фундамент для реальной спортивной сенсации.

Если этот план сработает, история Алены и Георгия станет не просто ярким камбэком, а новой главой в истории парного катания, где технический риск и смелость решений оправдывают самые высокие цели.