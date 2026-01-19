Полет «Татарской принцессы»: Камила Валиева вернулась, в ISU и WADA скрипят зубами

Накануне Камила Валиева сообщила о своем возвращении на большой лед в ближайшие пару недель. Общественность с нетерпением ждет первого официального старта 19-летней фигуристки после дисквалификации. С каким багажом, в том числе и спортивным, подходит спортсменка к своему дебюту – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Валиева дебютирует профессионально в конце января

В минувшие выходные произошло то, чего вся общественность фигурного катания ждала последние несколько месяцев. Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева наконец-то официально объявила о своем возвращении на большой лед уже в конце января. Этой радостной новостью со своими подписчиками 19-летняя фигуристка поделилась у себя в соцсетях

«Дорогие друзья, у меня важная и волнующая новость – я приняла решение вернуться в мир большого спорта. Не скрою, эмоции переполняют, но чувство предвкушения от скорого выхода на соревновательный лед гораздо сильнее. Уже в конце января я планирую испытать эти ощущения на чемпионате России по прыжкам», – написала Валиева в своем телеграм-канале.

Ранее лишь ходили слухи о том, что Валиева вовсю тренируется и готовит программы. А различные эксперты тем временем высказывались о ее возможном скором дебюте и выдвигали гипотезы относительно формы спортсменки после столь длительной дисквалификации. Однако теперь с этим официальным сообщением Камилы все стало ясно.

Фото: телеграм-канал Камилы Валиевой

За время бана фигуристка не пропала с объективов телекамер и из мира фигурного катания

С момента дисквалификации Камила Валиева не сделала ни одного громкого заявления относительно завершения спортивной карьеры. 19-летняя спортсменка ни разу не пожаловалась, как ей сложно. Она не опустила рук и все это время молча и упорно работала, зная, что впереди новое начало. Именно так: для Валиевой это не продолжение, а новый виток в карьере, чистый лист. Камила уже на данном этапе доказала: несмотря на всю внешнюю доброту и хрупкость, она сильная и профессиональная спортсменка.

После дисквалификации она отметилась на церемонии открытия первых международных «Игр будущего» в Казани, где сидела в центральной ложе вместе с Владимиром Путиным. Эта ситуация своего рода дала понять мировой общественности отношение Президента России к истории с дисквалификацией юной спортсменки и подразумевала всестороннюю поддержку.

В конце лета 2025 года она выступила с показательным номером на открытой выставке в Пекине «Сделано в России» на площадке одного из современных торговых центров. Помимо общественной деятельности, Валиева все это время каталась в ледовых шоу Татьяны Навки и принимала участие в различных мероприятиях. Так что из общественной жизни и мира фигурного катания спортсменка не пропала.

Фото: © «Татар-информ»

В ISU на возвращение Валиевой отреагировали сухо и нейтрально

Сроки дисквалификации Камилы Валиевой завершились 25 декабря 2025 года. В тот день фигуристка никак у себя в соцсетях эту дату по-особенному не анонсировала. Лишь поздним вечером она скромно разместила в своем телеграм-канале фотографии с цветами, маленькими шариками и в центре с большим шаром и надписью: «С возвращением, Ками!», которые ей преподнесли ее поклонники. Внизу фигуристка лишь приписала дату – «25.12.2025».

После этого в СМИ начала появляться информация о том, что Валиева возобновила тренировки в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской. Вероятно, что Камила их и не прекращала. Кроме того, спортсменка привела себя в форму, заметно похудев. А накануне стало известно о том, что Валиева снова разучивает сложные элементы, такие как четверной тулуп, а также планирует восстановить тройной аксель. Кроме того, один из источников сообщал, что над новой программой 19-летней фигуристки работает несколько специалистов. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод: Валиева настроена решительно.

Камила хочет не просто вернуться в большой спорт, а доказать всем, что она еще на многое способна и готова покорять новые вершины. Хотя в России Валиеву со счетов никто и не списывал. Большинство экспертов склоняется к тому, что возвращение Валиевой будет для нее непростым шагом, в первую очередь в моральном плане, но преодолеть ей это по силам. Это подтвердила и заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

«Верю, что Валиева способна вернуться на прежний уровень. Самое главное, что она официально сообщила об участии в соревнованиях, а значит, действительно готова вернуться. В противном случае она бы не делала таких заявлений. Но не следует сразу ждать от нее чудес. Пока Камиле нужно просто тренироваться и готовиться уже к следующему сезону. Она постепенно наберет форму. И уже в следующем сезоне мы увидим ее прежнюю.

Считаю, ей вполне по силам со временем вернуть и четверные прыжки. Мне сложно ответить на вопрос, способна ли Валиева остаться в отечественном фигурном катании настолько надолго, как Елизавета Туктамышева. Нужно спросить у нее, чего она сама хочет. Но думаю, эта девочка будет нашим оружием против всего мира. Она способна удивлять мировое фигурное катание», – сказала Тарасова RT.

При этом накануне в ISU (Международный союз конькобежцев) также отреагировали на возвращение Валиевой сухо и довольно нейтрально.

«Вопрос о допуске к национальным чемпионатам решается самими фигуристами и членами ISU», – заявили в пресс-службе организации. В России возвращение Камилы Валиевой без преувеличения ждали все: тренеры, коллеги, эксперты, поклонники, СМИ. И теперь все замерли в ожидании ее дебюта.

Фотография с сайта фестиваля «Сделано в России»

Ангел фигурного катания снова в деле

Безусловно, обидно, что Камилу Валиеву лишили ее главных наград, а именно олимпийского золота 2022 года. Известно, что год назад весной она подавала повторную апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о пересмотре дела, которую отклонили. Это было последней возможностью для Валиевой вернуть себе завоеванное звание олимпийской чемпионки. Камила Валиева настолько светлый и искренний человек, что кажется, недоброжелателей, во всяком случае в России, у нее быть не может. Даже за рубежом некоторые иностранные спортсмены искренне выказывали ей свое сочувствие.

«Думаю, трудно представить, через что пришлось пройти 15-летнему подростку в такой ситуации. Мы никогда не можем знать всей ситуации, по крайней мере с нашей точки зрения», – сказал 36-летний американский фигурист Эван Бейтс Fox News.

Действительно, за это время Камиле Валиевой пришлось пережить немало. Однако ей удалось заново отрастить крылья. Она проделала огромный путь, который сможет преодолеть не каждый спортсмен в ее возрасте. Валиева – без преувеличения, «настоящий ангел фигурного катания», как ее однажды окрестил итальянский фигурист Кори Чирчелли, тронутый до глубины души ситуацией, случившейся с юной фигуристкой.

22-летний итальянец одним из первых отреагировал на окончание дисквалификации 19-летней спортсменки в соцсетях, а позднее прокомментировал ее возвращение в большой спорт.

«Кажется, здесь даже не нужно ничего объяснять. Она была и остается величайшей фигуристкой в истории женского одиночного катания. Помню Камилу еще со времен юниорских соревнований. Тогда о ней говорили везде, буквально в каждой стране. Мне рассказывали о невероятной девочке, которая делает то, что никто не сможет повторить. Уже с тех пор я следил за ее карьерой. Мне даже порой казалось, что это фейк. Настолько близко к идеалу, что я не мог в это поверить. Настоящий ангел из мира фигурного катания», – сказал тогда Чирчелли Sport24.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

19-летняя фигуристка выступит на чемпионате России по прыжкам и в Кубке Первого канала

Ангел российского фигурного катания возвращается. 31 января и 1 февраля Камила Валиева примет участие в чемпионате России по прыжкам. А уже с 18 по 23 марта выступит на Кубке Первого канала, где продемонстрирует свою новую программу.

«Я с особым трепетом жду выступления на Кубке Первого канала в марте, где представлю одну из своих свежих постановок. Для меня это будет настоящий праздник, и я буду бесконечно рада, если вы поддержите меня на этом новом этапе. Ваша вера в меня всегда была и остается моим главным вдохновением», – также сообщила фигуристка у себя в телеграм-канале.

Каким будет первый официальный старт Валиевой – не знает никто. Известно одно – к дебютному выступлению после дисквалификации Камилы будет приковано самое пристальное внимание как в России, так и за рубежом. Хотя вернется фигуристка в прежней форме или в худшей – не имеет особого значения. Само ее возвращение в большой спорт уже большое достижение.