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Спорт
21 декабря 2021  11:41
Артур Халилуллов

«Второе место было провалом»: Черчесов раскрыл детали работы с Федуном в «Спартаке»

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Бывший наставник сборной России и московского «Спартака» Станислав Черчесов рассказал о своей работе с владельцем клуба Леонидом Федуном в стане красно-белых. Напомним, накануне стало известно, что специалист возглавил венгерский клуб ««Ференцварош».

 

Фото: rfs.ru

По словам Черчесова, Леонид Федун никогда не вмешивался в тренерские обязанности. «Спартак» был моим первым большим клубом — спасибо Леониду Федуну за доверие. Мы старались решать все задачи по максимуму, но тогда второе место считалось провальным (усмехается). Поэтому пришлось уйти. У нас с Федуном ни разу не было ситуации, когда кто-то из нас недоговаривал. Беседы всегда были деловыми и предметными.

Влезал ли Федун в тренерский процесс? Нет. Любой руководитель может задать вопрос, главное, чтобы был аргументированный ответ. Другое дело, что спросить и вмешиваться — это разные вещи. Интересоваться и требовать — да. А вмешиваться, менять что-то, что может повлиять на результат, — нет. В раздевалке хозяин я. В клубе — его владелец», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Станислав Черчесов был уволен из сборной России за неудовлетворительное выступление сборной России на чемпионате Европы по футболу. На место Черчесова был назначен бывший наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин. Также Станислав Черчесов тренировал в России московский «Спартак», сочинскую «Жемчужину», а за пределами России – польскую «Легию».

#станислав черчесов #спартак #сборная России по футболу
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