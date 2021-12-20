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Спорт
20 декабря 2021  16:56
Артур Халилуллов

Станислав Черчесов назначен главным тренером «Ференцвароша»

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Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов назначен главным тренером венгерского клуба «Ференцвароша». Об этом сообщает пресс-служба команды из Будапешта.

Станислав Черчесов был уволен из сборной России за неудовлетворительное выступление сборной России на чемпионате Европы по футболу. На место Черчесова был назначен бывший наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин.

Также Станислав Черчесов тренировал в России московский «Спартак», сочинскую «Жемчужину», а за пределами России – польскую «Легию».

#Футбол #станислав черчесов #сборная России по футболу
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