Станислав Черчесов назначен главным тренером «Ференцвароша»

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов назначен главным тренером венгерского клуба «Ференцвароша». Об этом сообщает пресс-служба команды из Будапешта.

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021

Станислав Черчесов был уволен из сборной России за неудовлетворительное выступление сборной России на чемпионате Европы по футболу. На место Черчесова был назначен бывший наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин.

Также Станислав Черчесов тренировал в России московский «Спартак», сочинскую «Жемчужину», а за пределами России – польскую «Легию».