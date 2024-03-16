Названы обладатели спецприза «Самая дружная семья» на конкурсе «Всей семьей на выборы!»

Фото: vk.com/tatarstanalga

Определены победители проходящего в Татарстане конкурса «Всей семьей на выборы!» в номинации «Самая дружная семья». Обладателями спецприза стали Раиля Сулейманова и члены ее семьи, сообщается на странице сообщества «Татарстан Алга» в социальной сети «ВКонтакте».

Сулеймановы выиграли портативную умную колонку. Их просят связаться с организаторами для уточнения условий получения приза. Сегодня же в группе состоится еще одно голосование.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что принявшие участие в президентских выборах татарстанцы выложили более 30 тыс. фотографий за полтора дня с начала конкурса «Всей семьей на выборы!», приуроченного к Году семьи.

По условиям конкурса семьям, которые проголосовали и сделали фото с браслетами, выданными на избирательном участке, нужно выложить у себя на странице снимок и сопроводить его хештегами #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы.

Среди участников разыгрывают три автомобиля Lada Vesta, владелец одной из которых был определен накануне, в первый день выборов. Победили Флюда Гардисламова и ее муж, проживающие в Актанышском районе РТ. Еще два автомобиля разыграют 16 и 17 марта.

Кроме того, объявлено несколько номинаций со специальными призами для самых креативных участников. Помимо «Самой дружной семьи», победитель в которой уже определен, это «Самая креативная семья», «Самая улыбчивая семья», «Самая зрелая семья», «Семья с самыми юными участниками выборов» и «Самая многочисленная семья».