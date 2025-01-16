Вторичное жилье в Казани за год подорожало в среднем на 15%

«Вторичка» в Казани за год подросла в цене в среднем на 14,8%. В декабре 2024-го кв. м. стоил в среднем около 172 тыс. рублей, а в целом «однушку» на вторичном рынке можно было купить за 7 млн, «двушку» – за 9,3 млн, а «трешку» – за 13,1 млн рублей, сообщил «Татар-информу» коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

«На вторичном рынке Казань остается в топе городов с самыми дорогими квадратными метрами после Москвы (338 тыс. рублей за кв. м) и Санкт-Петербурга (206 тыс. рублей за кв. м). Средний рост стоимости метра на 14,8% оказался самым значительным среди всех городов-миллионников. В остальных мегаполисах годовая динамика стоимости метра готового жилья находилась в диапазоне от 1,1% до 9,9%», – рассказал Белокуров.

Он также отметил, что к концу года увеличились сроки продажи вторичного жилья, а продавцы стали делать хорошие скидки. Подробнее – в материале «Татар-информа».