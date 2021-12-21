Квадратный метр вторичного жилья в Казани на 27 тыс. рублей дороже новостроек

Разница между стоимостью квадратного метра на первичном и вторичном рынке в Казани сейчас составляет 27 тыс. рублей, что является максимумом среди городов-миллионников в России. Это следует из данных федеральной базы недвижимости Restate.ru.

По имеющейся информации, цены на вторичное жилье в Казани за год выросли на 34% и достигли в среднем 126 тыс. рублей за кв. метр. Рост стоимости жилья в новостройках столицы Татарстана за год составил 8%, и кв. метр в них теперь держится на уровне 98 тыс. рублей.

«До конца года можно ждать подорожания, связанного с традиционным предновогодним ажиотажем, когда покупатели стремятся завершить запланированные на этот год покупки. Не останется в стороне и вторичка – частные продавцы по-прежнему поднимают ценники, глядя на первичку», – сказал руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru Андрей Добрый.

Казань выделяется на фоне остальных городов-миллионников в стране, в которых цены на первичное и вторичное жилье максимально приблизились друг к другу и различаются на 3–6 тыс. рублей за кв. метр.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, стоимость квадратного метра в Татарстане находится в пределах 90–250 тыс. рублей — в зависимости от расположения и класса жилья.