Средняя сумма ипотечного кредита в Татарстане достигла 2,5 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в Татарстане равняется 2,5 млн рублей. Об этом рассказал на организованном в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ круглом столе заместитель главы ведомства Ильшат Гимаев.

«На данный момент в республике средняя ставка по ипотечному кредитованию составляет 7,43%, а средняя сумма — 2,5 млн рублей. В нашем регионе средняя ставка по ипотеке ниже, а сумма кредитования больше, чем по Приволжскому федеральному округу и в целом по России», — сообщил замминистра.

Эксперты, принявшие участие в круглом столе, обсудили цены на жилье в этом году. Стоимость квадратного метра в Татарстане находится в диапазоне от 90 тыс. рублей за квадратный метр до 250 тыс. — в зависимости от расположения и класса жилья.

Помимо этого, разговор затронул тему отказа банков в ипотечном кредитовании. На сегодняшний день около 30% заявок на кредит не одобряются банками из-за большого количества людей с неподтвержденными доходами и плохой кредитной историей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанцы в 2021 году оформили ипотеку на 138 млрд рублей.