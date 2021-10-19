Вторичка: дорожают автомобили всех марок и моделей – одни больше, другие меньше

Дефицит микрочипов у автопроизводителей вызвал рост цен не только на новые машины, но и потянул за собой стоимость б/у автомобилей. Сейчас трехлетнюю машину на вторичном рынке можно продать по цене приобретения. В тенденциях на рынке в России в целом и Татарстане в частности разбирался корреспондент ИА «Татар-информ».

Нестабильность ситуации на рынке новых автомобилей стала подогревать вторичный рынок

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Продажи на «первичке» рухнули

Локдаун из-за коронавируса в прошлом году среди прочего привел к дефициту электронных компонентов во всем мире. Из-за нехватки микрочипов мировые автомобильные бренды время от времени даже останавливали производство, что сказалось и на продажах.

Если в первые два квартала в России продажи были бурными, в третьем рынок ушел в пике. За счет задела в начале года в целом за 9 месяцев продажи выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом, всего в России было продано 1,3 млн автомобилей – на 11,2 тыс. больше, чем годом ранее.

С лета реализация стала падать, и в сентябре в России было продано лишь 119,5 тыс. новых автомобилей – на 22,6%, или 35 тыс. автомобилей, меньше, чем за тот же месяц годом ранее. Продажи сократились и бюджетных, и премиум-класса моделей.

Отечественная LADA «просела» на 51% по сравнению с сентябрем 2020 года, китайский Changan – на 56%, продажи KIA упали на 16%, Land Rover – на 21%, Subaru – на 19%, Hyundai – на 26%, Renault – на 46%, Infiniti – на 51%, Lifan – на 77%, Jaguar – на 66%, Brilliance – на 85%.

Отечественная LADA «просела» на 51% по сравнению с сентябрем 2020 года Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев. На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна», – прокомментировал ситуацию председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Нестабильность ситуации и отсутствие решений в ближайшей перспективе стали подогревать вторичный рынок автомобилей. В последние месяцы рост цен на б/у автомобили ускорился, сказал ИА «Татар-информ» представитель аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

«Рост цен наиболее явным стал в III квартале – они выросли сразу на 11%. Из-за дефицита новых машин часть покупателей ушла на "вторичку", повысив там спрос, который "потянул" и цены. Дорожают автомобили всех марок и моделей – одни больше, другие меньше», – отметил автоэксперт.

Прийти и купить сразу то, что тебя интересует, стало невозможным – дилеры начали принимать заказы на месяцы вперед Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Цены на «вторичке» газанули

В автосалонах России и Татарстана начал формироваться дефицит машин. Прийти и купить сразу то, что тебя интересует, стало невозможным – дилеры начали принимать заказы на месяцы вперед. В этой ситуации ИА «Татар-информ» разбирался ранее.

Тут же оживился вторичный рынок. Люди не захотели ждать новые автомобили под заказ и переплачивать за них – для сохранения оборотов практически все автосалоны стали предлагать машины в максимальной комплектации с установкой дополнительного оборудования.

Волну стали ловить и перепродажники, все вкупе это привело к росту цен – с начала 2021 года автомобили на вторичном рынке подорожали в среднем на 22%, приводит данные Автостат.

Значительный рост цен за 9 месяцев 2021 года был у Toyota Camry – на 22% Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Только за сентябрь средняя цена подержанного автомобиля выросла на 38 тыс. рублей, или на 5%, и достигла 838 тыс. рублей, тогда как в январе машину с рук можно было купить в среднем за 688 тыс. рублей.

В «Автостате» отмечают рост цен во всех возрастных категориях подержанных автомобилей. Например, 3-летние машины стали дороже в среднем на 11%, 5-летние – на 15%.

По данным аналитиков автомобильного сайта «Дром», за 9 месяцев этого года машины подорожали на вторичном рынке в среднем на 20%.

«Цены выросли на все подержанные авто в Татарстане. Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке в 2021 году стали LADA-«Приора», Toyota Corolla и LADA-2114 «Самара», – сказали ИА «Татар-информ» эксперты «Дрома».

Самыми популярными автомобилями на вторичном рынке в 2021 году стали LADA-«Приора», Toyota Corolla и LADA-2114 «Самара» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В целом по России значительный рост цен за 9 месяцев 2021 года был у Toyota Camry – на 22%, LADA Granta – на 17% и Kia Rio – на 16%. Меньше всего подорожали те марки отечественных авто, которых уже нет в серийном производстве: LADA-«Калина» – на 7%, LADA-2110 – на 8%, LADA-2114 «Самара» – на 6%.

«Рост цен на вторичном рынке – явление естественное, они всегда привязаны к ценам на “первичке”. Ведь многие, продавая свою машину, прицениваются к новым авто, а если цены на них растут, как сейчас, то они будут идти вверх и на б/у машины», – отметил в беседе с ИА «Татар-информ» руководитель компании «Автосеть.РФ» Руслан Абдулнасыров.

Подержанную машину можно продать по цене покупки

Цены растут и на иностранные, и на отечественные подержанные автомобили, сказал эксперт авторынка Руслан Абдулнасыров.

Сейчас на «вторичке» стоимость машины определяется, как правило, ее состоянием и комплектацией. И если они удовлетворяют покупателя, то большой пробег на одометре, если он еще не превысил 100 тыс. км, сегодня может и не стать предметом торга, как это было ранее.

Цены растут и на иностранные, и на отечественные подержанные автомобили, сказал эксперт авторынка Руслан Абдулнасыров Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Эксперты отмечают, что новая машина, только выезжая из салона, уже теряет 20% от первоначальной стоимости. Сегодня же продать подержанную машину можно практически за ту цену, по которой она приобреталась года три назад. Однако купить следующую машину по приемлемой цене – проблематично, ведь она растет и на новые, и на подержанные автомобили.

«К примеру, Polo Sedan, купленный 5 лет назад, сейчас с пробегом до 100 тыс. в хорошей комплектации стоит около миллиона – не дешевле, чем стоили новыми. Важно, что в крупных городах цены на вторичном рынке формируют те же самые автосалоны, которые продают новые. Подержанные автомобили попадают в салоны по программам трейд-ин, а автосалоны своего не упустят. Так же, как и профессиональные перекупщики. В таких условиях рост цен на "бэушки" неизбежен», – сказали корреспонденту ИА «Татар-информ» в автомобильном интернет-издании «Колеса.ру».

Сегодня продать подержанную машину можно практически за ту цену, по которой она приобреталась года три назад Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Делать утешительные прогнозы по стабилизации цен не берется никто. Не видят для этого причин. К примеру, периодически останавливает линии АвтоВАЗ из-за нехватки комплектующих. Последний раз – с 13 по 15 октября. При том что концерн производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов – Lada и Renault, которые востребованы российским потребителем.

Автокредит в среднем за год вырос на 44%

Сегодня многие покупатели столкнулись с ситуацией, когда им предлагают купить автомобиль за более высокую цену, чем они рассчитывали.

«Когда я выставлял месяц назад на продажу свой Ford, то планировал купить другую машину примерно до 500 тыс. рублей. Но все пошло не так. Сейчас я успел продать свой автомобиль и понял, что и за 600 тыс. ничего не подберу. И с каждым днем убеждаюсь, что придется брать хороший кредит, потому что дешевле, чем за 800 с лишним тысяч, мне ничего не маячит», – считает житель столицы Татарстана Александр Рябов.

«Мои клиенты вынуждены искать дополнительно по сравнению с планируемым бюджетом 200-250 тыс. рублей, если я им подбираю среднюю по цене, но ходовую иномарку. Сюда заложены и мои расходы», – поделился тонкостями своей работы с корреспондентом ИА «Татар-информ» специалист по подбору и осмотру подержанных автомобилей Михаил Баландин.

При выборе машин с пробегом покупатели часто оформляют не автокредит, а простой потребительский Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Рост стоимости автомобилей привел и к росту суммы займов на их приобретение. По последним данным НБКИ, в Татарстане количество автокредитов в августе этого года по сравнению с 2020 годом снизилось на 9,5% – до 4 тыс., а средняя сумма кредита выросла за год на 44% – до 1,016 млн рублей.

При этом аналитики сайта «Авто.ру», опираясь на собственную базу объявлений о продаже подержанных автомобилей за январь – август 2021 года, говорят, что при выборе машин с пробегом покупатели часто оформляют не автокредит, а простой потребительский.

По данным «Авто.ру», около 40% кредитных заявок приходится на ценовой сегмент от 500 тыс. до 1 млн рублей. На более дорогие модели подержанных авто (до 1,5 млн) желающих кредитоваться было вдвое меньше, а при покупке машин до 500 тыс. рублей за кредитом обращались лишь 15% покупателей.

Ждать или не ждать

«Свежих» машин на вторичном рынке появляется все меньше, выбор сужается, поэтому какого-то заметного снижения цен на подержанные автомобили уже не будет, сделал прогноз Баландин.

По мнению экспертов, какого-то заметного снижения цен на подержанные автомобили не будет Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Такой же точки зрения придерживаются и специалисты сайта «Дром». «Мы не видим предпосылок, что рост цен на вторичном рынке авто остановится. Подержанные машины к декабрю 2021 года еще прибавят в цене 7-10%. Основная причина такого подорожания – сохраняющийся дефицит новых автомобилей и рост цен на них», – сказал аналитик автомобильного сайта Даниил Бутов.

Наиболее терпеливые потребители сейчас в ожидании того времени, когда они, как прежде, смогут выбирать понравившееся авто по прогнозируемой цене и рассчитывать в салонах на скидки и бонусы. Как скоро это время наступит, эксперты не берутся прогнозировать.

Пока же отсутствие полноценного первичного рынка машин ведет к ситуации, когда на «вторичке» увеличивается возраст среднестатистической автомашины, которую еще можно приобрести за приемлемую цену.

№ Марка/модель Средняя цена за автомобиль на вторичном рынке в тыс. руб. Рост цен в процентах декабрь 2020 года сентябрь 2021 года 1 LADA-«Приора» 212 233 10% 2 Toyota Corolla 342 374 9% 3 LADA -2114 «Самара» 119 126 6% 4 Toyota Camry 775 945 22% 5 LADA -2107 72 81 12,5% 6 Ford Focus 367 417 14% 7 LADA -2110 80,5 87 8% 8 Hyundai Solaris 568 654 15% 9 LADA Granta 302 353 17% 10 LADA -«Калина» 193 207 7% 11 LADA 4x4-2121 «Нива» 196 212 8% 12 Toyota RAV4 1 013 1 142 13% 13 Kia Rio 570 664 16% 14 LADA -2112 96 101 5% 15 Honda Fit 406 460 13% 16 LADA-2115 «Самара» 97 105 8%

Данные сайта «Дром»